Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména

„Je skvělé vidět, jak se lineup rozrůstá před očima. V půlce října mít finálně potvrzené a oznámené čtyři headlinery na příští rok je sen každého pořadatele,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes. „A to je teprve začátek, na festivalu vystoupí přes 200 interpretů, tedy určitě je ještě na co se těšit,“ dodává. Druhý oznam přinesl i další jména: britské rockery Nothing But Thieves, kanadské Three Days Grace, japonské trio Babymetal nebo jednoho z nejvýraznějších českých umělců mladé generace Sofiana Medjmedje.
Gorillaz na Rock for People přivezou novinku v podobě devátého alba s názvem The Mountain, které by mělo vyjít v březnu 2026. Kapela už vypustila do světa první dvě ochutnávky The Happy Dictator a The Manifesto. V jejím setu v Hradci Králové nebudou chybět ani hity Feel Good Inc. s miliardou zhlédnutí na YouTube, Clint Eastwood nebo Dare.
Limp Bizkit se na Rock for People vrací po jedenácti letech. Hity jako Break Stuff nebo jejich verze Behind Blue Eyes z repertoáru The Who dobyly hitparády a jejich energické koncerty strhávají fanoušky po celém světě už přes třicet let. I přes období útlumu po roce 2005 se Limp Bizkit vrátili na scénu a dál dokazují, že jejich směs energie, sarkasmu a tvrdého groove má stále své místo.
Čerstvě oznámené headlinery doplňují již ohlášené Bring Me The Horizon a matadory Iron Maiden, kteří letos slaví padesát let na scéně. Pořadatelům zbývá ještě zveřejnit hlavní hvězdu, která bude dominovat sobotnímu večeru.
