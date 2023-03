RECENZE: Gorillaz jsou na Cracker Island popoví a příjemně nostalgičtí

Mediální hra na to, že virtuální kreslenou kapelu Gorillaz tvoří zpěvák a klávesista 2-D, baskytarista Murdoc Niccals, kytaristka Noodle a bubeník Russel Hobbs, přičemž pravé identity jsou tajné, hlavnímu protagonistovi Damonu Albarnovi dlouho nevydržela. Jeho zpěv je natolik typický a nezaměnitelný, že už v dobách vydání bezejmenného debutového alba z roku 2001 bylo jasné, odkud vítr vane.

Nicméně image čtyř anime postaviček, nakreslených výtvarníkem Jamiem Hawlettem, byla a dodnes je natolik zábavná a okamžitě rozpoznatelná, že ji Albarn (plus další zúčastnění) stále s úspěchem používají jako součást celého „gorilího“ konceptu.

Albarnovo jméno bylo od začátku zárukou, že v případě Gorillaz vizuální stránka věci nepřebije hudební. Ani již na osmé desce Cracker Island to nevypadá, že by „kapele“ docházel dech. Damon Albarn se při práci na ní spojil s producentským esem Gregem Kurstinem, spolupracovníkem Pink, Adele, Kelly Clarkson, Lily Allen, Foo Fighters nebo Paula McCartneyho.

Albarn se do spojení s ním zprvu příliš nehrnul, měl za to, že Kurstin je vyloženě popový producent. Pak ale zjistil, že s ním sdílí stejný vkus pokud jde o hudbu osmdesátých let a výsledkem je zábavné, vzdušně odlehčené album.

Cracker Island 75 % Gorillaz

Slyšíme lahodně znějící syntezátory, úsporně jednoduché, přesto chytlavé melodické linky a hravou rytmiku. Písničky samotné jsou zahalené do nostalgického oparu, slyš třeba Oil s hostující zpěvačkou Stevie Nicks, jeden z vrcholů alba a dokonalá ukázka souhry, která ve studiu mezi Albarbem a Kurstinem podle všeho nastala.

Skladby totiž nestojí jen na zpěvné melodii, ale na mnoha drobných zvukových detailech, jako je například ležérní hvízdání ve funkové Silent Running se zpěvačkou Adeleye Omotayo.

Za zmínku stojí rovněž zprvu rozvážná Skinny Ape, která zhruba ve dvou třetinách kopne do vrtule a rozjede se v jakési ska-disco. Zklidnění přinese závěrečná Possession Island, na níž se společně s Damonem Albarnem a Gregem Kurstinem podílel Beck.

Cracker Island je Albarnova vize popového alba pro rok 2023. Funguje okamžitě, přitom je dostatečně pestré, hravé a propracované, aby vydrželo v přehrávači delší dobu. Jako další kapitola hudebních příhod animované party Gorillaz splňuje, co si předsevzalo.