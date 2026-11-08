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GLOSA: Pozdrav na věčnost. Album Zuzaně Navarové do nebes ukonejší i povzbudí

Jindřich Göth
  8:26
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Zpěvačka Iva Marešová

Zpěvačka Iva Marešová | foto: David Korcina

Obal alba Zuzaně Navarové do nebes
Zpěvačka Iva Marešová s kapelou Razam
Iva Marešová v koncertním programu Zuzaně Navarové do nebes
Iva Marešová v koncertním programu Zuzaně Navarové do nebes
14 fotografií
Svět písniček zpěvačky, skladatelky a textařky Zuzany Navarové byl tak křehký, až se o něm skoro nechce psát. Ať už s kapelou Nerez, nebo později pod hlavičkou skupin Koa či Tres měl člověk chuť při poslechu její hudby nemluvit, téměř nedýchat a našlapovat opatrně, aby nenarušil kouzlo.

Dodnes její předčasný odchod mrzí, o to větší je puzení si skladby, které tu zanechala, zas a znovu připomínat. A třeba je i po svém interpretovat, bavíme-li se o zpěvačkách dostatečně nadaných a s hudbou Zuzany Navarové sžitých.

V rozhovoru s Marií Rottrovou, který zde vychází v neděli v 10:00, si můžete přečíst, jakým způsobem se dostala k písničce Žaluzie, kterou dodnes zpívá na koncertech, a také jak si cení alba Podívej, které jí připravili Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský, Zuzanini bývalí spoluhráči z kapely Nerez.

Zpěvačka Iva Marešová
Obal alba Zuzaně Navarové do nebes
Zpěvačka Iva Marešová s kapelou Razam
Iva Marešová v koncertním programu Zuzaně Navarové do nebes
14 fotografií

Aktuálně vyšlo album Ivy Marešové s názvem Zuzaně Navarové do nebes. Zpěvačka na něm v doprovodu „své“ skupiny Razam a Filharmonie Hradec Králové s úctou, pokorou, vkusem, ale také vlastním vkladem interpretuje deset jejích písní, ať už z repertoáru Nerezu, nebo pozdější tvorby. Nechybí například Samba v dešti, Tisíc dnů mezi námi, Naruby, Taši delé nebo Námořnická.

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Iva Marešová velmi správně pochopila, že by bylo nesmyslné a kontraproduktivní se jakýmkoliv způsobem stylizovat do Zuzany Navarové. „Není jiná možnost než být také autentický a přirozený. Klidně sám za sebe, ale musí tam být nějaká ryzost, jinak by to bylo k ničemu,“ řekla přesvědčeně v rozhovoru pro iDNES.cz v srpnu letošního roku, konaném u příležitosti koncertního provedení pocty Zuzaně Navarové, které se bude konat v listopadu v pražské Nové Spirále.

Při poslechu alba vidíte Zuzanu Navarovou, ale slyšíte Ivu Marešovou. Souznění s písničkami je absolutní, což je zřejmé hned v úvodní Tisíc dnů mezi námi. Co je však stejně důležité jako Marešové pěvecký projev, jsou nové aranže.

Účast symfonického tělesa by sváděla k obavám z toho, zda nebudou subtilní písně zadušeny filharmonickou pompou, ale nestalo se. Hudebníci hrají s citem a pochopením pro to, co která skladba vyžaduje. Třeba v Sambě v dešti díky jejich účelné práci opravdu vnímáte kapky deště stékající po skle okna, skrz které sledujete nadcházející podzimní nečas. Nebo jarní přepršku či letní bouřku. Toto album je nadčasové a hodí se prakticky do jakékoliv nálady a duševního rozpoložení. Dokáže ukonejšit, uklidnit napjaté nervy, ale také nabít životodárnou silou.

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