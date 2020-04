GLOSA: Festivalový lid posílá pozitivní energii, což je potěšující

A té se podle slov všech zúčastněných dostává vrchovatě. „Dojalo mě, když nám jeden fanoušek vytvořil nové logo Rock For 50 People,“ svěřil se Michal Thomes, pořadatel Rock For People, které letos mělo hostit hvězdné Green Day. „Teď bojujeme o záchranu celého odvětví, teď se musíme sjednotit. Nejde jen o pořadatele a kapely, ale třeba i o catering, dodavatele techniky a podobně,“ dodal Thomes.

Situace je vážná, na tom se shodli všichni debatující. Ale zároveň dodali, že je velmi těší přívaly pozitivních a povzbuzujících e-mailů. „Rozumím tomu, že festivaly čekají na rozhodnutí vlády. Snad nikdy jsem ale nezažil tak silnou podporu a spolupráci mezi promotéry a dalšími pořadateli,“ pochvaloval si Michal Kaščák, organizátor slovenského festivalu Pohoda.

Emoce do debaty vnesla Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours Of Ostrava. „Nějaký happening si uděláme, nevydrželi bychom v nečinnosti. Z momentální situace nás bolí u srdce. Chodíme s náhubkem, někdo nám zase zakazuje festivaly, je to vlastně hrozně absurdní. Trápí mě ale vlastně něco úplně jiného: chodí nám mejly a sms od umělců z Afriky, kteří se nás ptají, jak se nám daří. Odpovídám jim, že jakž takž dobře, a oni na to, že třeba už tři dny nejedli. V tu chvíli se za své problémy stydím. My to samozřejmě všechno nějak zvládneme, ale jim jde v tuhle chvíli o život.“

Na čem se shodli všichni diskutující bylo, že hudební festivaly pro ně nejsou primárně zdrojem výdělku, ale možností poskytnout prostor k setkávání. Výstižně to shrnul Zdeněk Souček, pořadatel drum and bassového festivalu Let It Roll: „Festivaly přežijí. Jedna ze základních lidských potřeb je potkávat se a sdružovat, žít v komunitě. V dobách krize je potřeba si dát pivo, upustit páru.“

Momentálně jsou snad všechny větší festivaly, s výjimkou Metronome, který už před časem oznámil přesunutí termínu konání na září, a slovenské Pohody, která se bude konat až příští rok, ve stavu čekání. Co pořadatelům a organizátorům vadí, je nedostatek jasných a přesných informací od vlády. „V Německu už s konečnou platností všechny festivaly zrušili, my dosud vyčkáváme,“ podotkla Zlata Holušová.

„Nikdo vlastně pořádně neví, co se bude dít dál. Třeba je to všechno jen sezonní záležitost a v květnu už bude po všem. Pokud ano a bude nám v polovině měsíce řečeno, že smíme festival pořádat, jsme schopní ještě zareagovat. Později už ne,“ dodal Zdeněk Souček.

Nálada je plná pochopení, podpory a zdvižených palců. To je dobré vědět. Hudební svět je, zdá se, ještě stále v pořádku. Zde se nehledí na to, odkud kdo jde, jakého je smýšlení, vyznání nebo snad sexuální orientace. Počítá se, co umí. Jestli dokáže do lidí pod pódiem napumpovat energii a nabít je na další dny, týdny a měsíce dopředu. I to je smysl a poslání letních festivalů. A je dobré vědět, že přesně takto o nich smýšlejí i ti, díky nimž se konaly, třeba teď se nekonají, ale určitě se konat budou.