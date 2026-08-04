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Obřad je přístupný veřejnosti, vstup do katedrály je ale kvůli očekávanému vysokému počtu účastníků omezen. Smuteční obřad je zároveň vysílán prostřednictvím irské veřejnoprávní televize RTÉ a online portálu RIP.ie. Hudební doprovod pohřbu zajistí Hansardovi přátelé a rodina.
Rodina na hudebníkově instagramovém účtu poděkovala za „obrovskou vlnu lásky“, která ji po jeho smrti zaplavila. Zároveň požádala všechny, kteří by chtěli poslat květiny a dary, aby raději přispěli irské dobročinné organizaci Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova, nebo organizaci Ukrainian Action, jež zajišťuje humanitární pomoc Ukrajině.
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Fanoušci se s Hansardem mohli naposledy rozloučit už v pondělí v kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Tělo zesnulého zde bylo vystaveno od 11:00 do 16:00 místního času.
Glen Hansard zemřel tragicky v 29. července ve věku 56 let při havárii na motocyklu v dublinské čtvrti Lucan.
Narodil se 21. dubna 1970 v Ballymunu do chudé dělnické rodiny. Už v mládí projevoval lásku k hudbě a ve třinácti letech ukončil školní docházku. Poté začal vystupovat jako pouliční hudebník. V roce 1989 založil skupinu The Frames, která patří k nejvýznamnějším irským rockovým kapelám.
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Celosvětovou proslulost mu přinesl film Once, v němž si zahrál po boku své tehdejší partnerky Markéty Irglové. Jejich píseň Falling Slowly získala v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň a otevřela oběma umělcům cestu k mezinárodnímu publiku. Následovalo rozsáhlé koncertní turné po celém světě. Hansard později působil i jako sólový interpret.