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Poslední sbohem. Dublin se loučí s hudebníkem Glenem Hansardem

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  12:31
Dublin se v úterý od 13:30 místního času (14:30 SELČ) loučí s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se koná v katedrále svatého Patrika v centru města. V pondělí měla veřejnost možnost rozloučit se s umělcem v kapli Irského muzea moderního umění.

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Obřad je přístupný veřejnosti, vstup do katedrály je ale kvůli očekávanému vysokému počtu účastníků omezen. Smuteční obřad je zároveň vysílán prostřednictvím irské veřejnoprávní televize RTÉ a online portálu RIP.ie. Hudební doprovod pohřbu zajistí Hansardovi přátelé a rodina.

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025, Praha).
Mural v ulici Hradecká s portrétem hudebníka Glena Hansarda na jedné z opavských autobusových zastávek. (4. srpna 2026)
Mural v ulici Hradecká s portrétem hudebníka Glena Hansarda na jedné z opavských autobusových zastávek. (4. srpna 2026)
Lidé čekají ve frontě na veřejné rozloučení s Glenem Hansardem v Irském muzeu moderního umění v Dublinu. (3. srpna 2026)
35 fotografií

Rodina na hudebníkově instagramovém účtu poděkovala za „obrovskou vlnu lásky“, která ji po jeho smrti zaplavila. Zároveň požádala všechny, kteří by chtěli poslat květiny a dary, aby raději přispěli irské dobročinné organizaci Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova, nebo organizaci Ukrainian Action, jež zajišťuje humanitární pomoc Ukrajině.

Už není čas blbnout, říkal Glen Hansard. V Česku našel kus domova

Fanoušci se s Hansardem mohli naposledy rozloučit už v pondělí v kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Tělo zesnulého zde bylo vystaveno od 11:00 do 16:00 místního času.

Glen Hansard zemřel tragicky v 29. července ve věku 56 let při havárii na motocyklu v dublinské čtvrti Lucan.

Narodil se 21. dubna 1970 v Ballymunu do chudé dělnické rodiny. Už v mládí projevoval lásku k hudbě a ve třinácti letech ukončil školní docházku. Poté začal vystupovat jako pouliční hudebník. V roce 1989 založil skupinu The Frames, která patří k nejvýznamnějším irským rockovým kapelám.

Obrovská ztráta, dodával sílu i v těžkých časech. Tisíce lidí se loučily s Hansardem

Celosvětovou proslulost mu přinesl film Once, v němž si zahrál po boku své tehdejší partnerky Markéty Irglové. Jejich píseň Falling Slowly získala v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň a otevřela oběma umělcům cestu k mezinárodnímu publiku. Následovalo rozsáhlé koncertní turné po celém světě. Hansard později působil i jako sólový interpret.

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