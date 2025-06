„Tohle je dost emocionální okamžik,“ říká zpěvák a hráč na basu Frank Allen. Na sobě má elegantní a padnoucí oblek, v jeho hlase je cítit nervozita. „Nejenže se loučíme s tímhle koncertem a festivalem. My se loučíme navzájem,“ dodává frontman kapely The Searchers, rozhlíží se na své tři spoluhráče a dohromady ihned spouští notoricky známou píseň Needles and Pins.