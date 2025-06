Když se v programu hlavního pódia Glastonbury letos objevila neexistující kapela jménem Patchwork, internetem se okamžitě rozletěly spekulace, kdo na Pyramidě zahraje. Pořadatelé somersetského festivalu tuhle hru nehráli poprvé.

Před dvěma lety se z jakýchsi The Churnups vyklubali Foo Fighters, spekulovalo se ještě o Red Hot Chili Peppers. Jakkoliv se takový úkol zdá nadlidský, tajemství se podařilo ututlat i tentokrát. V sobotu se po farmě potulovalo až podezřele moc fanoušků v trikách Pulp, pořád ale šlo o přání otcem myšlenky. Nikdo nic oficiálně nepotvrdil, pořád byly ve hře varianty Robbie Williams, Chappell Roan a další.

Těsně před začátkem show se na hranu hlavního pódia rozestavěl desítky lidí v pláštěnkách a chytli se za ramena. Živoucí zábrana blokovala výhled na kapelu přicházející k nástrojům. Pak už nastala jen euforie v podobě písní E’s & Wizz a Disco 2000. „Vy jste věděli, že to budeme my?“ divil se o pár minut později frontman Jarvis Cocker. „Ale jak?!“

Šlo o velký návrat. Úvodní dvě písně zazněly vůbec poprvé naživo před 30 lety a 4 dny právě na Pyramidě. „Vlastně se na Glastonbury narodily,“ glosoval Jarvis Cocker, který patří mezi nejvýraznější britské frontmany. Řemesla skládat silné písně i bavit davy ovládá jako málokdo. A nikdo jiný nedokáže vypadat tak skvěle v hnědém saku a tmavě zelených manšestrových kalhotách.

Jako třetí kus Pulp zahráli aktuální singl Spike Island, který uvedl tři týdny staré, comebackové album More. Jarvis Cocker dokázal, že i v roce 2025 umí napsat skladbu s potenciálem zařadit se mezi klasický repertoár Pulp. Alespoň pod Pyramidou to tak znělo.

Zopakování nečekaného triumfu

Pulp před 30 lety zaskočili za Stone Roses, kteří svůj headline set museli zrušit poté, co si kytarista John Squire zlomil klíční kost. Mladá kapela z Sheffieldu měla jen deset dní, aby nazkoušeli největší koncert své dosavadní kariéry.

„Byli jsme strašně nervózní. Ale dnešek je jiný,“ pronesl Jarvis Cocker s typickou špetkou spiklenectví v hlase. Včera se jim podařilo nečekaný triumf zopakovat, podruhé se zapsali do zlaté knihy Glastonbury.

Do jedné hodiny kondenzovali všechny hity, jímž sekundovaly jen nonšalantní průpovídky Jarvise Cockera. Pulp vytvořili další ze vzácných momentů, kdy se na Glastonbury hudba zhmotní skrze hrdla a radost desítek tisíc lidí. Jako by si na ni dalo sáhnout. Všichni z přítomných znají texty slovo po slovu, s těmi písněmi vyrůstali, prožívali první pády i lásky.

„Máme posledních deset minut, co s nima budeme dělat?“ položil Cocker na konci řečnickou otázku. Během ultimátního hitu Common People přímo nad Pyramidou přeletěli Red Arrows, akrobatická letka britského Královského letectva. Nikdo si jich ale nevšiml. Přes kapelu i zpěv publika nebyly tryskáče ani slyšet.

Neil Young dostal hlavní slot festivalu dost možná proto, že patří mezi nejoblíbenější muzikanty Michaela Eavise, který festival v roce 1970 založil. Louka schopná pojmout kolem 100 000 lidí byla sice poloprázdná, pokud se ale nejprestižnější světový festival řídí rodinným vkusem, je to dobrá zpráva. Tak jako tak, devětaosmdesátiletý farmář Eavis sledoval celé dvě hodiny Neila Youngu ze strany pódia usazený na invalidním vozíku.

Young otevřel koncert bez burácející kapely, pouze s akustickou kytarou v rukou a foukací harmonikou u úst. V písni Sugar Mountain byla slyšet jemnost i nesmlouvavost. Headline sloty na Pyramidě nezřídka kdy začínají ohňostroji, Young ale pyrotechniku vyměnil za fouknutí do harmoniky. Na jednom z největších pódiu světa vytvořil intimní moment, lidé seděli na dekách a poslouchali zvuk oprýskané kytary.

V dalších minutách Young zaplavil louku nad Pyramidou zemitými rockovými riffy, pomalu se valily údolím jako potoky rozbahněné černozemě, zatímco na ně kapela The Chrome Hearts pletla bluesová a rocková sóla. Publiku nabídly syrový zážitek, hudbu bez příkras a velkých efektů.

Přesto nejlépe fungovaly akusticky laděné písně jako písně jako The Needle and the Damage Done nebo Harvest Moon, což pokaždé doložil i ohlas publika

Brat Summer navždy

Během včerejší noci si ale pro sebe většinu pozornosti ukradla anglická zpěvačka Charlie XCX a fenomén brat summer, který vytvořila loňskou nahrávkou. Před Other Stage se namačkalo tolik lidí, že pořadatelé museli zavřít většinu přístupových cest. Dostat se po skončení koncertu pryč, znamenalo nechat se unést davem, když člověka po půl hodině někde vyplivl, teprve pak šlo nabrat zamýšlený směr.

Na začátku své show nechala Charlie XCX spálit obrovskou vlajku s nápisem brat, aby ve samém finále prohlásila, že brat summer bude trvat věčně. Její vystoupení bylo příkrým opakem Neila Younga, na prázdné Other Stage sama tančila a zpívala do polovičního playbacku, dav ale dostal přesně to, za čím přišel. Bytostně současný pop, tepavé rytmy, bezstarostnost a frackovství.

Mladé publikum na Glastonbury přečíslilo starší ročníky, což je pro festival s víc než půl století trvající tradicí dobrá zpráva. Příkré rozdíly v pojetí hudby i davy, z nichž člověk nemá šanci se vyplést, zároveň připomněly sílu Glastonbury. Své si tady najde úplně každý, nejlepší je nechat se unést.

„Když jsem tady byl vůbec poprvé, vůbec jsem to nezvládl,“ vzpomínal Jarvis Cocker ještě odpoledne. „Nemohl jsem najít svůj stan, pořád jsem se hádal se svoji holkou. Je to tady větší než kdokoliv z nás. Glastonbury se musíte oddat, jinak to nefunguje. A to všichni, co jste tady, dobře víte,“ dodal poučeně.

Dnešním dnem Glastonbury končí, na hlavním pódiu vystoupí Olivia Rodrigo, Other Stage rozduní veteráni taneční hudby Prodigy a v odlehlé oblasti Shangri-La se bude tančit dlouho do pondělního rána.