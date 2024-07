GLOSA: Závěr Glastonbury ve znamení rozpaků a triumfu Avril Lavigne

Před Other Stage už roky nebylo tak plno. Jestli vůbec někdy. Lidé během pozdního odpoledne sledovali show kanadské zpěvačky Avril Lavigne z cest, které oblast kolem druhé největší scény Glastonbury obepínají až v dálce. Někteří fanoušci stáli dokonce u záchodů.

Masivní dav se zapustil také do obřího kempu, na Glastonbury obytná plocha není od zbytku areálu oddělená, jak bývá na letních festivalech pravidlem. V místech, kde jindy ospale posedávají obyvatelé stanů, nyní stojí hloučky lidí a zpívají hit I’m With You: „Je zatraceně chladná noc / a já si snažím dát dohromady svůj život“. V neděli na Glastonbury platí tak nějak obojí.