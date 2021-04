Příští rok přijede do Prahy nový popový objev Girl In Red

Norská indiepopová zpěvačka Marie Ulven aka Girl in Red přijede do Pražského MeetFactory 17. května 2022 představit napjatě očekávané debutové album If I Could Make It Go Quiet. To vznikalo během pandemie a Ulven využila veškerý čas k tomu, aby se ponořila hlouběji sama do sebe a odvážila se otevírat témata, kterých se dříve obávala. Vstupenky jsou v prodeji od 1. dubna 2021 na fource.cz a u prodejců GoOut.cz a Ticketmaster.

„Co se to děje v našem světě a co všechno naše generace musí prožívat?“ ptá se Ulven na své chystané desce. Hudební dráha Girl in Red začala stejně jako v případě většiny mladých pokojíčkových hudebníků. Své podomácku skládané písně začala nahrávat na Soundcloud, kde začala nabírat první fanoušky.

Virální skladba We Fell in Love in October, která má jen na Spotify téměř 200 milionů přehrání, zajistila Ulven mezinárodní pozornost i zařazení mezi deset nejzajímavějších začínajících umělců v anketě BBC Sound Of.

If I Could Make It Go Quiet je o sexuálních svobodách, uvědomování si vlastního genderu i duševním zdraví – o všech těch věcech, které bychom často rádi vykřičeli do světa, ale necháváme si je pro sebe. Debutové album i velká evropská tour měly přijít už minulý rok, kvůli pandemii se ale Ulven rozhodla využít nově získaný čas k přepsání všech písní. Album vznikalo v jejím pokoji v Oslu a studiu v Bergenu, městě na východě Norska uprostřed ledových fjordů, a taky v autě na osmihodinových cestách mezi oběma městy.

„Jako bych v sobě konečně našla sílu to ze sebe dostat. Když jsem album konečně dodělala, cítila jsem, že jsem do toho ze sebe dala úplně všechno,“ dodává Ulven. Album otevírá skladba Serotonin, kterou produkoval Finneas – producent, hudebník a starší bratr Billie Eilish.

Skladba pojednává o pocitu osamocení, když z těla vyprchává serotonin, i o vztahu Ulven a její terapeutky, ke které přestala chodit, protože měla pocit, že ji příliš zatěžuje.

„Dřív jsem si myslela, že love songy jsou přihlouplá blbost, ale láska má přece mnoho podob. Rozhodla jsem se na desce prozkoumat tu nenávistnou tvář, která k lásce patří. Zkoumám taky, jaké to je být zranitelná, jaké to je, když si k tělu pustíte další lidi.“