RECENZE: Písničky zpěvačky Girl In Red bolí, zároveň však dokážou povzbudit

Vzhledem k tomu, že první skladbu Serotonin debutového alba norské indie popové zpěvačky Girl In Red produkoval Finneas O’Connell, nabízí se paralela s Billie Eilish. Právem – důrazné beaty, odsekávaný zpěv, velmi otevřený text. Ale dál už si Marie Ulven, jak zní občanské jméno dívky v červeném, jde vlastní cestou.

Serotonin je jasný hit, ale na něm deska If I Could Make It Go Quiet nestojí. Pojícím tmelem je snaha vyzpívat se z trablů spojených s milostným životem. Chytlavé písničky obstojí samy o sobě, ale skutečně zafungují, až když se zaposloucháme, o čem Girl In Red zpívá.

Nebere si servítky, říká vše natvrdo, a když v Did You Come? překotně chrlí „děláš věci, o kterých víš, že mám ráda? / sroluješ jazyk a uděláš jí to dvacetkrát? / neříkej mi, abych se uklidnila, nezkoušej mě zastavit / balím ti kufry“, cítíme tu bolest a zoufalství takřka hmatatelně.



If I Could Make It Go Quiet Girl In Red Hodnocení­: 80 %

Marie Ulven je lesba, ale to není podstatné. Zpívá o věcech, s nimiž se ztotožní zástupce jakéhokoliv pohlaví, protože je nějakým způsobem zažil nebo ještě zažije. Vztahy na jednu noc, rozsypané sny, hořká chuť na patře. Ale díky deskám, jako je tahle, na citové trable nejsme sami.