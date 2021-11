Do Prahy míří zpěvačka Anastacia a tajemstvím zahalená družina Ghost

Dnes, kdy mraky zakrývají slunce a špatné předpovědi se množí, Ghost vyrážejí na své dosud největší britské a evropské turné, jehož pražská zastávka se odbude 24. dubna 2022.

Formace tvořená „bezejmennými ghúly“ a vedená zpěvákem a skladatelem Tobiasem Forgem, toho času používající pseudonym Cardinal Copia (v minulosti vystupoval jako Papa Emeritus), přijede v rámci Imperatour – Europe 2022 a přiveze sebou předkapely Uncle Acid & The Dead Beats a Twin Temple.

Ghost dosud vydali čtyři alba, zatím poslední Prequelle je z roku 2018. Nedávno představili zbrusu novou píseň Hunter’s Moon, která zazněla v hororu Halloween zabíjí.

Ceny vstupenek jsou od 990 do 1 690 Kč a jsou v prodeji v sítích Ticketportal od 26. listopadu. Díky iDNES Premium máte šanci zakoupit vstupenky dříve a to od 25. listopadu od 10:00 zde.

Na turné bude i Anastacia, která vystoupí 4. října v pražském O2 universum. Koncertní šňůra I’m Outta Lockdown má přes třicet zastávek, začíná ve Švýcarsku, zastaví se v Římě, Berlíně a Praze a poté se vrátí do Velké Británie.

Jde o zpěvaččino první turné od roku 2018 na podporu zatím posledního studiového alba Evolution (2017). Anastacia na sebe upozornila už debutem Not That Kind z roku 2000, která obsahovala hit I’m Outta Love. Dalším jejím trhákem je skladba Left Outside Alone z bezejmenné třetí desky.

Ceny lístků na její koncert jsou v rozmezí 1 290 až 1 890 Kč, předprodej v síti Ticketportal startuje od 26. listopadu.