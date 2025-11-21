Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Autor:
  8:45
Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za hudebním fenoménu jménem Madchester. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnil jeho bratr Greg. Příčina smrti dosud není známá.
Baskytarista Gary Mani Mounfield

Na přelomu 80. a 90. let vznikla v Manchesteru silná hudební subkultura, čítající producenty, dýdžeje a kapely jako například Happy Mondays nebo právě The Stone Roses. Byla to tahle čtveřice ve složení Ian Brown (zpěv), John Squire (kytara), Gary Mani Mounfield (baskytara) a Alan Reni Wren (bicí), která v podobě bezejmenného debutu z roku 1989 nahrála jednu z nejlepších britských indie kytarových desek všech dob – pokud rovnou ne tu nejlepší.

Velkou roli ve zvuku The Stone Roses sehrála právě vzdušná a taneční rytmika. Maniho baskytarová hra překračovala hranice pouhého doprovodu a byla stejně důležitá jako Squireova kytara.

S The Stone Roses nahrál Mani ještě album The Second Coming z roku 1994 a když se skupina rozpadla, stal se členem neméně vlivných Primal Scream.

Objevil se ve filmu Nonstop párty, mapujícím madchesterskou hudební scénu, společně s baskytarovými kolegy Peterem Hookem (Joy Division, New Order) a Andym Rourkem (The Smiths) založil superskupinu Freebass a když v roce 2011 The Stone Roses ohlásili návrat na scénu, byl Mani pochopitelně u toho.

