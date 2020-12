RECENZE: Gary Barlow z kapely Take That zní otřepaně a zapomenutelně

Je to symptomatické. Pátá sólová deska Garyho Barlowa, hlavního skladatele a zpěváka někdejší chlapecké kapely Take That, s poněkud paradoxním názvem Music Played By Humans, odstartovala v britské hitparádě UK Album Chart na prvním místě. Svět, nebo alespoň jeho část, prostě potřebuje nějaké svoje jistoty a jednou z nich může být hezká popová písnička.

Takových Gary Barlow nabízí čtrnáct. V čem je tedy problém? Hlavně v tom, že je to všechno tak neškodně uhlazené, až se z toho vytratil jakýkoliv život. Zde tkví onen zmíněný paradox v názvu alba - zní totiž, jako kdyby ho vygeneroval nějaký počítačový program. Je to studená hudba, zcela bez vášně, prázdná.



Smontovaná sice profesionálně, ale s chladnou robotickou odtažitostí. Což by se dalo tolerovat třeba v případě nějaké experimentální elektroniky, ale pokud se Gary Barlow pouští třeba do swingu, jako v případě skladby The Big Bass Drum, má z té hudby stříkat pot, zaujetí, energie, napětí, erotično. A to se neděje.

Je to prostě album člověka, který se proslavil působením v uměle poskládaném boybandu. Srovnání se sólovou kariérou Barlowova někdejšího parťáka z Take That Robbieho Williamse se vyhnout nelze. V rámci skupiny otloukánek a páté kolo u vozu později všem vytřel zrak. Jeho samozřejmý šarm, rošťácký kukuč a charizma z něj udělaly jedinou skutečnou superhvězdu, která z řad Take That vzešla. I ten swing uměl Williams lépe, nemluvě o baladách. Když se rozezní jeho Angels, je to opravdu síla, skutečný hit. Když Barlow spustí ukníkanou This Is My Time, máte chuť ho soustrastně pohladit po hlavě a nabídnout mu šálek horkého kakaa.

Nezachrání to ani hostovačky slavných kolegů, jako jsou Michel Bublé nebo Avishai Cohen. Na obale desky se to vyjímá efektně, ale výsledkem je jen zapomenutelný pop-jazz (Before We Get Too Old). Podkres do kaváren.

Nemusí každá popová deska nutně překračovat hranice žánru, ale nějaký háček, aby dokázala přimět k opakovanému přehrání, by mít měla. Zde ovšem kde nic, tu nic.