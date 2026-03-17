Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu

Zatímco seriál začínal v roce 1919 a mapoval poválečné trauma i vzestup fašismu, film nás přenáší do Birminghamu roku 1940, tedy doprostřed druhého globálního konfliktu.
„Uprostřed chaosu druhé světové války je Tommy Shelby vytržen ze svého dobrovolného exilu, aby čelil dosud nejničivějšímu zúčtování. V sázce je budoucnost jeho rodiny i celé země a Tommy se musí postavit vlastním démonům a rozhodnout se, zda se vyrovná se svým odkazem, nebo jej spálí na popel. Na rozkaz Peaky Blinders…,“ uvádí oficiální synopse.
První recenze jsou převážně pozitivní. Režisér Tom Harper, který stál u zrodu první série, sází na osvědčené prvky: silnou vizuální stránku, rockový doprovod a ikonické zpomalené záběry. Cillian Murphy je ve své roli opět uhrančivý a kritici jeho výkon označují za magnetický a fascinující. Deník Guardian podotýká, že ačkoliv může být portrét gangstera v kulisách války místy sentimentální, výsledek působí sebevědomě a emocionálně.
Skvělou chemii s hlavním hrdinou vykazuje i Barry Keoghan, což podle The Times dodává hloubku klasickému střetu generací. Fanoušci by měli být se zakončením spokojeni, což potvrzuje i vysoké hodnocení na serveru Rotten Tomatoes (92 % kladných recenzí).
„Nesmrtelný muž je připomínkou toho, co na seriálu vždy působilo tak filmově – jak v jeho robustním, ale lehce pulpovém vyprávění, tak v jeho výrazných, pečlivě vypilovaných produkčních hodnotách,“ píše Guy Lodge z Variety.
Někteří kritici (např. z Empire) však namítají, že se snímek až příliš drží seriálového kopyta a nepůsobí jako skutečná kinematografická událost. Objevují se i výtky k pomalejšímu tempu nebo méně prokresleným vedlejším postavám.
„Má to energii, sebevědomý styl a skutečnou lásku k době i místu, ve kterém se příběh odehrává. Ale je to trochu, jako kdyby Tommy Shelby a Peaky Blinders hráli své největší hity na něčem, co působí trochu jako rozlučkové turné. Ty vrcholy už prostě nejsou tak ostře nabroušené jako dřív,“ uvádí kritičtější recenze v Daily Telegraph. Podobně se vyjádřili i v Irish Times: „To, co kdysi působilo chladně stylizovaně, teď vypadá spíš manýristicky, dokonce trochu směšně. Manžetové knoflíčky se blyští v jakémsi historickém cosplayi: břitva už otupěla.“
Navzdory těmto výtkám převažuje u diváků i kritiků nadšení. Film sice uzavírá jednu éru, ale zároveň otevírá dveře dalším příběhům – Netflix a BBC už plánují nové série z 50. let a další spin-offy. I když to možná není nezbytné, milovníci drsné birminghamské estetiky se mají na co těšit.