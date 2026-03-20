GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Dlouhá léta jsem milovníkem krásně tvárného, naléhavého hlasu zpěváka, klávesisty a skladatele Romana Dragouna. Začalo to úchvatnou skladbou Kronikář z jeho sólového alba Stín mý krve z roku 1995. A když jsem před lety v jednom zapadlém krámku objevil CD Ostrov Země a Jedinečná šance jeho kapely Futurum, kterou v roce 1983 společně s kytaristou Milošem Morávkem založil po odchodu se skupiny Progres 2, neváhal jsem ani vteřinu. Obě dvě desky nyní vycházejí v reedici na LP – pro audiofily dodávám upřesnění, že jde o 180gramové vinyly a analogový master byl pořízen z původních pásů.
Podobně jako v případě Progresu 2 je ve zvuku Futura patrný vliv skupin jako Talking Heads či King Crimson, přesto ale jde o originální tvar. Strojově přesná rytmika ve spojení s Dragounovým tvárným zpěvem, silnými melodiemi a mnohoznačnými texty povětšinou z pera Soni Smetanové dodnes sytí ucho a atakuje představivost měrou vrchovatou.
Obě řadová alba jsou plná silných okamžiků, ale zvlášť zastavit se chci u dvou skladeb, které patří mezi to nejlepší, co u nás v osmé dekádě vyšlo na dlouhohrajícím albu. Sluneční město je esence novoromantismu, výtrysk skladatelské jasnozřivosti. Hudba se přimyká k nádhernému textu s úchvatným obratem „slunce prší do fontán“. Slyšel jsem tu píseň snad stokrát a nemyslím si, že bych úplně rozkryl její tajemství.
Životní skladbou Romana Dragouna je Zdroj, závěrečná položka desky Jedinečná šance. Napsal ji na slova svého otce, malíře Františka Romana Dragouna, a je v ní obsažena hluboká, neochvějná víra ve vyšší mocnost. Stejně silně jako slovy promlouvá Zdroj i hudbou, která působí, jako kdyby ji Roman Dragoun opravdu složil na základě požehnání nebo vnuknutí shůry. Jako kdyby ta melodie poletovala kdesi ve sférách a čekala na toho pravého příjemce.