GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Jindřich Göth
  8:27
Zatímco lid prostý, obecný v 80. letech bujaře juchal na tanečním parketu v doprovodu silážní nadprodukce ze stáje Petra Hanniga, Františka Janečka a podobných, případně větral řepu na tříakordový rokec „kaťáků“, v podkroví, stranou většinového zájmu, se rodily perly, které stojí za to si připomínat a znovu objevovat dodnes. Jako například obě alba skupiny Futurum.
Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum

Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum | foto: Profimedia.cz

Roman Dragoun
Roman Dragoun odehrál koncert v českobudějovické restauraci Zlatá hvězda
Roman Dragoun v Masných krámech vyprávěl o dětství, kdy začínal hrát na klavír,...
Z koncertu 50 let bigbítu, Praha, O2 Aréna, 14. 10. 2010 - Progres 2 (Roman...
7 fotografií

Dlouhá léta jsem milovníkem krásně tvárného, naléhavého hlasu zpěváka, klávesisty a skladatele Romana Dragouna. Začalo to úchvatnou skladbou Kronikář z jeho sólového alba Stín mý krve z roku 1995. A když jsem před lety v jednom zapadlém krámku objevil CD Ostrov Země a Jedinečná šance jeho kapely Futurum, kterou v roce 1983 společně s kytaristou Milošem Morávkem založil po odchodu se skupiny Progres 2, neváhal jsem ani vteřinu. Obě dvě desky nyní vycházejí v reedici na LP – pro audiofily dodávám upřesnění, že jde o 180gramové vinyly a analogový master byl pořízen z původních pásů.

Podobně jako v případě Progresu 2 je ve zvuku Futura patrný vliv skupin jako Talking Heads či King Crimson, přesto ale jde o originální tvar. Strojově přesná rytmika ve spojení s Dragounovým tvárným zpěvem, silnými melodiemi a mnohoznačnými texty povětšinou z pera Soni Smetanové dodnes sytí ucho a atakuje představivost měrou vrchovatou.

Obě řadová alba jsou plná silných okamžiků, ale zvlášť zastavit se chci u dvou skladeb, které patří mezi to nejlepší, co u nás v osmé dekádě vyšlo na dlouhohrajícím albu. Sluneční město je esence novoromantismu, výtrysk skladatelské jasnozřivosti. Hudba se přimyká k nádhernému textu s úchvatným obratem „slunce prší do fontán“. Slyšel jsem tu píseň snad stokrát a nemyslím si, že bych úplně rozkryl její tajemství.

Životní skladbou Romana Dragouna je Zdroj, závěrečná položka desky Jedinečná šance. Napsal ji na slova svého otce, malíře Františka Romana Dragouna, a je v ní obsažena hluboká, neochvějná víra ve vyšší mocnost. Stejně silně jako slovy promlouvá Zdroj i hudbou, která působí, jako kdyby ji Roman Dragoun opravdu složil na základě požehnání nebo vnuknutí shůry. Jako kdyby ta melodie poletovala kdesi ve sférách a čekala na toho pravého příjemce.

GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum

Zatímco lid prostý, obecný v 80. letech bujaře juchal na tanečním parketu v doprovodu silážní nadprodukce ze stáje Petra Hanniga, Františka Janečka a podobných, případně větral řepu na tříakordový...

20. března 2026  8:27

