GLOSA: Fun Lovin’ Criminals bavili, ale slušel by jim menší prostor

Přesto by si ho fanoušci možná více vychutnali v menším sále. Jednak tedy opravdu nebylo plno. Někdy po půlhodině hraní už se publikum v prostoru Fora Karlín rozlilo tak, že to působilo jakž takž důstojně. Ale ze začátku koncertu byl pohled na poloprázdný parket trochu smutný.

A zároveň ve chvílích, kdy se trio položilo do svých pomalejších písní, by tomu všemu komornější prostřední jen slušelo.

Ale jinak to stálo za to. Kapela večer odstartovala dvěma coververzemi z aktuálního alba Another Mimosa – instrumentálkou Rumble a písní Hello Again z repertoáru Neila Diamonda. A potom se až na výjimky držela ostřejšího tempa. Obzvlášť skladby King of New York nebo Bombin’ the L byly opravdový nářez.

Písničky kapela prokládala jak průpovídkami a historkami, tak nevázanou konverzací Hello Again mezi sebou. Na náladě večera nijak zásadně neubral fakt, že frontman a kytarista Huey Morgan měl zřejmě pochroumanou nohu, a tak se před svým aparátem celou dobu rozkošnicky rozvaloval v pohodlném křesle.

Je až s podivem, jak hutný a živočišný zvuk dokáže vyluzovat tříčlenná parta. Prostě důstojná oslava hudby, kde zábava je víc než žánrové škatulky. Škoda, že si ji tolik lidí nechalo ujít.