RECENZE: Směs Toma Pettyho a Tarantina? Pro Kriminálníky žádný problém

Fanoušci newyorské party, která se nenechává svazovat žánrovými škatulkami, ale eklekticky míchá hudební styly s tarantinovskou filmovou poetikou, budou vědět, oč jde. Another Mimosa pochopitelně navazuje na dvacet let starou desku Mimosa, na níž Fun Lovin’ Criminals představili řadu coververzí.

Another Mimosa Autor: Fun Lovin’ Criminals Hodnocení­: 75 %

Takže i nová nahrávka po devíti letech je postavená na cizí muzice, byť ne výhradně. Kriminálníci tu předělali i svoje dvě vlastní písničky Love Unlimited a Southside, a dokonce došlo na jednu autorskou premiéru v podobě tracku Sunset.

Nicméně většina skladeb na novinkovém albu je převzatá, a to dosti působivě. Kapela sahá i notně do minulosti. Úvod desky obstarala instrumentálka Rumble: Fun Lovin’ Criminals se současnými zvukovými možnostmi pojali píseň rokenrolového kytaristy Linka Wraye z roku 1958. A zase zní trochu rebelsky. V době vzniku ji totiž několik rozhlasových stanic zakázalo, aby nepodněcovala kriminalitu mladistvých – rumble je totiž slangový výraz pro bitku gangů.

Podmanivou energii přidala kapela také do balady Hello Again, která je v originálu od Neila Diamonda příliš pomalá a příliš zalitá smyčcovým aranžmá. Zde se jí dostalo lehce funkového kytarového doprovodu, který původní skladbu povýšil.

Fun Lovin’ Criminals - Hello Again

Jen lehce Fun Lovin’ Criminals poupravili Mary Jane’s Last Dance od Toma Pettyho, zůstala tu typická foukací harmonika v mezihrách, spíše líný hlavní zpěv a celkově jde spíš o decentní poctu předloni zemřelému hudebníkovi než šokující bombastickou předělávku. Ale není se čemu divit, vždyť původní Pettyho písnička je prostě skvělá.

Jako tklivá pohřební balkánská dechovka začíná jiný proslavený hit, a sice A Whiter Shade Of Pale od Procol Harum, aby zpěvák sloky v podstatě drsně odrecitoval a z refrénů se nakonec hrnuly dobře známé harmonie.

Fun Lovin’ Criminals si prostě se svými oblíbenými songy pohráli k naprosté spokojenosti posluchačů. Kapela se v březnu vydá na turné, jehož větší část se uskuteční v Británii, pouze několik koncertů na kontinentu a jediný z toho v Praze. Byla by škoda jej vynechat.