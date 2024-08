Ze zapomnění 90. let až na olympiádu. Freed from Desire je celosvětový hit

Sportovní fajnšmekři možná zaregistrovali překvapivý návrat songu Freed from Desire už na fotbalovém Euru roku 2016, rekreačního diváka ale patrně jeho tóny zaujaly až letos. Freed from Desire totiž znělo v pražské O2 areně ve volných chvílích hokejového mistrovství, aby si diváci v hledištích mohli pozpěvovat ono nezaměnitelné „Na ná na na na ná na ná ná na ná ná“.

Leckdo se asi podivil, kde a proč pořadatelé vytáhli vykopávku z roku 1996, pilotní singl italské zpěvačky Galy Rizzatto z jejího debutového alba Come into My Life.

Temperamentní Italka tehdy vtrhla do evropských žebříčků s mixem popu a housu, její písně byly (spolu s kapelami jako Aqua, Mr. President, Eiffel 65 či Vengaboys) jedním z posledních výstřelků tehdy už pomalu skomírajícího žánru eurodance. Uprostřed vzmachu britských a amerických boybandů zaujala hlubokým hlasem i netypickým zjevem. A také sépiovým klipem, ve kterém se prohání po ulicích Hamburku.

Gala prý píseň napsala v časech, kdy žila v New Yorku. „Studovala jsem fotografii a právě díky tomu se dostala k hudbě. Fotografovala jsem zde tanečníky, hudebníky a DJe,“ popisovala vznik písně i své kariéry pro britský Guardian.

O čem Gala zpívá „Je to velmi osobní píseň, ve které se sešly hned tři záležitosti. Zaprvé srovnávání společnosti. V Itálii či potažmo celé Evropě vyrůstáte s pocitem, že jste na tom všichni více méně obdobně. Pak ale přijdete do New Yorku a vidíte ty drastické rozdíly: chudáci, co nemají nic a za rohem miliardář,“ rozvyprávěla se zpěvačka. Druhým momentem, který píseň reflektuje, je prý její touha: „Italští doktoři mi kdysi řekli, že kvůli problémům se zády nemohu tancovat a nemohu jít za svým snem.“ Třetím zásadním bodem pro vznik písně pak byla láska. „Byl to senegalský tanečník, který do New Yorku přijel z Afriky a zcela bez peněz žil v Harlemu. Ovšem Harlem má hudbu, má tanec, má svou komunitu... Tohle všechno se tedy dalo dohromady v písni, která pro mne reprezentuje odolnost a souznění s mojí vášní.“

Freed from Desire slavila úspěch v Itálii, Irsku, Nizozemsku i Velké Británii. Až na první místo žebříčku se dostala v Belgii a Francii.

Evropský hit tehdy jednadvacetileté zpěvačky následovaly další neméně chytlavé singly Let a Boy Cry či titulní Come into My Life. Česká rádia pak sáhla ještě po starší písni Everyone Has Inside. Po těchto čtyřech zářezech se ale nad Galou zavřela voda a její hity zněly tak maximálně na tanečních večírcích pro pamětníky.

Jak tvrdí web Sporting News, Freed From Desire se zhruba od roku 2011 pomalu znovu dostává do povědomí, když si jeho text jednotlivé sportovní kluby upravují pro své popěvky.

Masivně se ovšem Freed From Desire vrací až v roce 2016, když text písně upravil Sean Kennedy, fanoušek anglického fotbalového týmu z Wiganu. Ten chtěl tehdy oslavit svého místního hrdinu Willa Grigga, severoirského fotbalistu, který se dostal do nominace na Euro i přesto, že hrál jen třetí anglickou ligu.

Původní text „Freed from desire, mind and senses purified“ Kennedy nahradil „Will Grigg’s on fire, your defence is terrified“ (Will Grigg je v ráži, vaše obrana je vyděšená - pozn. red.), aby oslavil formu svého oblíbence, který se stal nejlepším střelcem soutěže a pomohl Wiganu o patro výš. Píseň se rychle ujala.

„Hráli jsme na Velký pátek na Swindonu a pár fanoušků se to snažilo rozjet. Když jsem přišel domů, vyrobil jsem video a uploadnul ho. Zbytek je historie. Šířilo se velice rychle a následující víkend už píseň zpívali na stadionu,“ popsal sám autor upravené verze. Zmíněné amatérské video, na kterém se fanoušek s tamburínou pokouší svůj text zpívat do původní Galiny písně, má po osmi letech ke čtyřem a půl milionu zhlédnutí.

První verze Seana Kennedyho:

Sám oslavovaný Grigg si na Euru ve Francii vůbec nezahrál, ovšem Severní Irsko trochu nečekaně postoupilo do osmifinále. Fotbalový svět tak mohl po čtyři zápasy sledovat, jak se fanoušci týmu baví pozpěvováním této písně a pozapomenutá melodie se stala virální.

„Když jsme v osmifinále hráli v Paříži proti Walesu, velšští fanoušci zpívali: ‚Will Grigg‘s on fire, he hasn’t played a minute yet! (Will Grigg je v ráži, nezahrál si ještě ani minutu – pozn. red.)’ To jen dokazuje, jak lze tuto píseň adaptovat pro danou situaci a zazpívat ji v úplně jiném kontextu,“ vzpomíná Gary McAllister, předseda sdružení severoirských fotbalových fanoušků.

Samotná píseň tak následně zněla i na světovém šampionátu v Kataru před dvěma lety, zmíněném letošním hokejovém mistrovství i nedávném fotbalovém Euru. Freed from Desire si velkou oblibu drží právě ve Francii, kde před bezmála třiceti lety ovládla hitparádu a která pořádala i zmíněné Euro 2016. Zněla proto na zahájení i zakončení olympiády a stejně tak během basketbalových klání, kde se domácí mužský i ženský tým shodně dostal do finále.

Nyní osmačtyřicetiletou Galu tak stejně jako v letech 1996 a 1997 ta samá píseň dostává na výsluní. Osobně ji ostatně na olympiádě zazpívala v rámci fotbalového finále žen i mužů.

„Seděla jsem v jedné italské kavárně, opodál jeden muž popíjel pivo a náhle začali hrát mou píseň,“ popisuje ještě zpěvačka. „Zaslechla jsem, jak říká barmanovi: ‚Ten song se mi líbí. Textu sice úplně nerozumím, ale mám pocit, že pojednává o něčem hodně důležitém.‘ To mne opravdu zasáhlo!“ dodala Gala.

Že má aktuální úspěch Freed from Desire přesah i daleko za sportovní klání a fanouškovské choreografie, dokládá skutečnost, že si jej loni upravili i britští učitelé protestující za vyšší platy: „My pay’s no higher, Rishi Sunak is a liar,“ (Můj plat není vyšší, Rishi Sunak je lhář - pozn. red.) znělo na protestech směrem k tehdejšímu britskému premiérovi. Naléhavý zpěvaččin projev tak promlouvá k posluchačům nadále. A kdo by chtěl okusit ještě něco více z její tvorby a připomenout si atmosféru druhé poloviny 90. let, nechť zkusí třeba zmíněnou Let a Boy Cry.