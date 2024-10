Papír i inkoust se shoduje. V New Yorku objevili dosud neznámý Chopinův valčík

Partituru objevil konzervátor Robinson McClellan letos na jaře. Navzdory Chopinovu podpisu mu hudba přišla neznámá, a tak si ji vyfotil a doma si ji přehrál na piano. Poté vše konzultoval s odborníky na Chopinovo dílo z pensylvánské univerzity. Knihovna analyzovala také papír a inkoust. Styl zápisu je shodný s Chopinovými známými skladbami, typický je například basový klíč nebo naškrábané poznámky.

„Jsme si našimi závěry naprosto jisti,“ řekl McClellan deníku The New York Times (NYT). „Nejjistější je, že je to napsáno Chopinovou rukou, na papír psal právě on. Není však úplně jisté, že hudbu složil on. Jsem si na 98 procent jist a mnoho lidí, kteří to slyšeli, už vnitřně cítí, že to zní jako Chopin,“ dodal konzervátor s tím, že skladba má „chopinovskou kvalitu“.

Skladba je podle knihovny z doby, kdy bylo Chopinovi asi dvacet let. „Začíná pochmurně, je dramaticky temná, a pak se promění v něco pozitivního,“ řekl o nově objevené skladbě pianista Lang Lang, který ji pro NYT nahrál.