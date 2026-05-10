Jak voněl Freddie a čí hlas nevynechal před spaním? Mercuryho přátelé vzpomínají

Fanoušci Freddieho Mercuryho zbystří. V Budapešti otevřela návštěvníkům své brány výstava o této britské hudební legendě. Při slavnostním zahájení přímo v komplexu House of Music Hungary na frontmana kapely Queen zavzpomínali jeho přátelé, kteří jej provázeli životem i kariérou.

Na zahájení výstavy se dostalo i na vysloveně intimní detaily Mercuryho osobního života. „Když jsem začínal v roce 1979, používal Aramis. Během života v New Yorku jsem ho naučil na Karla Lagerfelda a v roce 1987 objevil Clarins Eau Dynamisante. Tohle byla podstatná trojka jeho vůní. Když je cítím, připomenou mi Freddieho,“ prozrazuje Mercuryho osobní asistent Peter Freestone.

Luxusní vůně však podle jeho dlouholeté kamarádky a kostýmní výtvarnice Diany Moseley často nebyly nic platné. Mercury byl velkou část života vášnivým kuřákem, což jeho okolí nemohlo uniknout.

„Freddie byl zlobivý kluk, co kouřil cigarety, takže byl cítit po nich. Měl poměrně příjemné pleťové tonikum, ale hlavně to byl závan cigaret. Freddieho parfémy jsem nevnímala, protože je vždycky přebil právě tento závan,“ vzpomíná bez skrupulí Moseley.

Pohltit Freddiem Mercurym. Výstava jeho předmětů nabídne nekompromisní zážitek

Mezi hosty a přáteli Freddieho nechyběl na vernisáži ani rakouský režisér Rudi Dolezal, se kterým kapela Queen roku 1989 natočila klip k písni Breakthru. „Klip Breakthru chtěli točit před modrým pozadím k naklíčování, tak jsem řekl: ‚To je laciné!‘ Queen přece vynalezli žánr videoklipu, takže se to musí natáčet na opravdovém vlaku! Jejich manažer z toho šílel,“ vzpomíná s humorem na spolupráci Dolezal.

Podle Mercuryho osobního řidiče a bodyguarda Terryho Giddingse pak byl hudebník nesmírným dříčem a perfekcionistou. „Když jsme se dostali do studia kolem dvanácté, po čas oběda, pobývali jsme tam do čtvrté páté hodiny ranní,“ vzpomíná s obdivem.

Ač je Freddie Mercury dodnes považován za jednu z největších světových hudebních ikon, sám se v soukromí obdivoval hudbě Quincy Jonese a andělskému hlasu španělské operní divy Montserrat Caballé. Její árie mu proto musel Peter Freestone přehrávat každý večer.

Freddie Mercury měl utajenou dceru, tvrdí nová kniha. Důkazem mají být deníky

Výstava je uvedena u příležitosti 80. výročí Mercuryho narození a místo konání Budapešť se váže k 40. výročí koncertu Queen v maďarské metropoli. Za projektem stojí český sběratel Tomáš Hykel, jehož kolekce artefaktů ze zpěvákova života bude jádrem celé expozice.

Mezi exponáty najdou návštěvníci více než tisíc předmětů, od pódiových kostýmů včetně bundy, v níž Freddie Mercury v roce 1974 v holandské televizi zpíval píseň Killer Queen, oblíbených bot, v nichž absolvoval koncert Live Aid, trička, které si koupil v Budapešti, přes ručně psané texty písní, vlastní kresby až po nábytek z jeho domu Garden Lodge.

Jak voněl Freddie a čí hlas nevynechal před spaním? Mercuryho přátelé vzpomínají

