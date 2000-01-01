náhledy
Před osmdesáti lety se v Zanzibaru narodil chlapec Farrokh Bulsara, kterého později celý svět znal jako Freddieho Mercuryho, zpěváka kapely Queen. Byl to jeden z nejcharismatičtějších frontmanů, kterého kdy svět populární hudby poznal. Vynikající zpěvák i skladatel. Na pódiu mu ležel celý svět u nohou, v soukromí šlo o citlivého introverta, který si k sobě blíž kromě milovaných koček pustil jen málokoho.
Autor: Profimedia.cz
Zadívejte se mu do očí - cítíte ten pronikavý pohled, který jako by se vám snažil zavrtat až do duše a zjistit, co jste zač? Velkou devízou Mercuryho jako hudebníka i jako člověka byl kus tajemství.
Autor: Profimedia.cz
Freddie Mercury společně s Paulem McCartneyem, Georgem Michaelem, Bonem a dalšími vystoupil na charitativním koncertě Live Aid ve Wembley v roce 1985. Výtěžek byl určen na podporu hladomorem sužované Etiopie.
Autor: AP
Queen ve složení Freddie Mercury, Brian May, John Deacon a Roger Taylor. Na jejich popularitě se valnou měrou podepsalo i Mercuryho charisma. Skupina vznikla v roce 1970 v Londýně a za Mercuryho života vydala čtrnáct studiových alb s hity jako Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Are The Champions, Innuendo, The Show Must Go On a mnoha dalšími.
Autor: Profimedia.cz
Queen na charitativním koncertě Live Aid, který se konal souběžně na několika stadionech, sledovalo díky živému přenosu asi 1,5 miliardy lidí ze stovky zemí světa.
Autor: Reuters
Na koncertech s Queen ze sebe Freddie Mercury vydával naprosté maximum. Jeho životní pouť ukončila v roce 1991 nemoc AIDS.
Autor: Profimedia.cz
Malý Farrokh Bulsara s maminkou. Tento snímek vyhrál v novinové soutěži cenu Dítěte roku. Farrokhovi (Freddieho) rodiče byli Pársové, potomci starých Peršanů.
Autor: repro Milan Vodička, MF DNES
Freddie Mercury v nahrávacím studiu. Kdo ví, co měla vyjadřovat šibalská jiskra v jeho pohledu.
Autor: Peter Roshler / Mercury Songs Ltd, Reuters
A ještě jednou Farrokh Bulsara, v té době už světoznámý Freddie Mercury, s maminkou Jer Bulsara.
Autor: Instagram/ Official Freddie Mercury
Takto vypadali členové kapely Queen v roce 1989. Tušil někdo z nich, že Freddie Mercury má před sebou pouhé dva roky života? Po zpěvákově smrti kapela vydala vzpomínkové album Made In Heaven a snažila se pokračovat v kariéře s náhradními zpěváky Paulem Rodgersem a Adamem Lambertem. Nahradit tak jedinečného frontmana je ovšem nemožné.
Autor: AP
Několik podob zpěváka Freddieho Mercuryho, který s oblibou prohlašoval, že „nuda je ta nejhorší nemoc na světě“. Miloval život plnými doušky, pořádal opulentní večírky a v jeho posteli se vystřídalo mnoho milenců i milenek.
Autor: Koláž iDNES.cz
Freddie Mercury a operní pěvkyně Montserrat Caballé. Spoluprací s ní si milovník klasické hudby Mercury splnil jeden ze svých životních snů.
Autor: Profimedia.cz
Různých neřestí včetně cigaret si milovník života Freddie Mercury svého času dopřával plnými doušky. Tvrdíval, že kromě štěstí se dá všechno koupit.
Autor: Profimedia.cz
Freddie Mercury si potrpěl na vyzývavé, extravagantní kostýmy a převleky. V jádru byl ovšem plachý, tichý, často i nejistý a pochybující.
Autor: Profimedia.cz
Na koncertě Live Aid zahráli Freddie Mercury a Brian May akustickou verzi skladby Is This the World We Created...?.
Autor: Profimedia.cz
Takto si budou pamatovat Freddieho Mercuryho všichni, kteří měli to štěstí vidět koncert Queen v plné síle. Kapela si příliš nepotrpěla na stylová dogmata, kombinovala rock, pop, disco i funk.
Autor: Profimedia.cz