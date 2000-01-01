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Londýn si připomněl odhalení monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho blížící se 80. výročí narození hudební legendy. Velkoformátové dílo s názvem „I’m Mr Mercury“ vzniklo před stadionem Wembley a okamžitě upoutalo pozornost kolemjdoucích i fanoušků skupiny Queen.
Autor: Profimedia.cz
Právě 5. září by osmdesáté narozeniny oslavil zpěvák a frontman skupiny Queen Freddie Mercury. Je spoluautorem mnoha hitů a je považován za ikonu rocku a popu 70. a 80. let, ale jeho hity žijí dodnes. Bohemian Rhapsody nebo Somebody to Love znají celé generace.
Autor: ČTK
Neobvyklá podoba portrétu navíc mění svůj efekt podle úhlu, ze kterého se na něj člověk dívá. Zajímavostí je, že ve Wembley odehrál své poslední turné, které vyšlo na slavném albu a záznamu Live at Wembley 86.
Autor: Profimedia.cz
Britský zpěvák a frontman rockové kapely Queen Freddie Mercury by 5. září oslavil 80. narozeniny. Narodil se v roce 1946 na Zanzibaru pod jménem Farrokh Bulsara rodičům párského původu.
Autor: Profimedia.cz
V dětství navštěvoval internátní školy v Indii a až teprve počátkem 60. let se jeho rodina přestěhovala do Velké Británie.
Autor: Profimedia.cz
Přezdívku Freddie měl už od dětství ze školy. V roce 1970 potkal Briana Maye a Rogera Taylora a začal zpívat v jejich kapele Smile.
Autor: Profimedia.cz
Zkušenosti s komponováním hudby i psaním textů měl, a když se přidal k uskupení ještě basák John Deacon, přejmenovali se na Freddieho popud na Queen. Ze „sporu“ čtyř tvůrčích osobností mohly vzniknout světové hity, které dodnes zná skoro každý.
Autor: Profimedia.cz
Freddie je autorem například Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions nebo Don’t Stop Me Now. Jeho otevřená bisexuální orientace a nezřízený život vedly k tomu, že se někdy na začátku 80. let nakazil tehdy „novou“ nemocí AIDS.
Autor: Kalendář Proměny 2018 / Petr Kurečka
Postupně chřadl. Poslední koncerty odehrál v roce 1986 během tour k albu A Kind of Magic. Pak se zavřeli do studia a zvládli nahrát ještě několik alb. Freddie zemřel na komplikace po zápalu plic v listopadu 1991 ve 45 letech.
Autor: Profimedia.cz