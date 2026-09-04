|
24. listopadu 2016
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
24. listopadu 2016
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Recenze: Tajný život mazlíčků 2 55 %, Moře na dvoře 30 %, Vandráci na ostrově lidojedů 70 %, Disturbia 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Roming 70 %, Nevděčné bytosti 60 %, Stvůry 55 %, Doom 55 %, Zběsilá láska 60 %, Thor: Láska jako hrom 70 %, Ghost Rider 40 %, Citová hodnota 70 %, 30 minut po půlnoci 70 %
Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...
Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...
Osobní hendikepy, jako třeba řečovou vadu, dokázala proměnit v trumfy a svými písněmi zasáhla srdce desítek tisíců fanoušků. Ke zpěvu přidávala i silný prožitek, který byl zvlášť při některých...
Proč bychom ráno neměli sahat po telefonu? A za co se v Googlu rozdávají plyšoví tučňáci? O tom v rozhovoru promluvil Frederik Pferdt, vůbec první „chief innovation evangelist“ v historii fungování...
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...
Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hana Zagorová by se dožila osmdesáti let. Interpretka hitů jako Maluj zase obrázky, Biograf láska, Hej, mistře basů, Mimořádná linka a mnohých dalších byla...
Netradiční zážitek dopřáli v sobotu členové Národního divadla divákům v pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. Sólisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí skal a zeleně a...
Tvrdil, že půl deci omáčky zahladí mnohé hříchy, že tělo není posvátný chrám, ale zábavní park s velkou jízdou a že nejnebezpečnějším americkým exportem nikdy nebyly ani jaderné zbraně, ani reprízy...
Pod názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti uvede v sobotu program ČT 1 premiéru dokumentárního portrétu slavného pěvce, zaměřeného na jeden přelomový rok jeho života.
Před osmdesáti lety se v Zanzibaru narodil chlapec Farrokh Bulsara, kterého později celý svět znal jako Freddieho Mercuryho, zpěváka kapely Queen. Byl to jeden z nejcharismatičtějších frontmanů,...
Londýn si připomněl odhalení monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho 80. výročí narození hudební legendy. Velkoformátové dílo s názvem „I’m Mr Mercury“ vzniklo před stadionem Wembley a okamžitě...
Netflix prostřednictvím fotografie ze zákulisí potvrdil, že se v Praze aktuálně natáčí seriálová adaptace románové novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství, jejíž děj je situován právě do české...
K poctě Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, nahrál a vydal zpěvák Milan Devinne píseň Can’t Take It Anymore. Ke spolupráci přizval Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta...
Padesátníci tropí stejné pošetilosti jako jejich dospívající děti, vzkazuje devítidílný seriál Na tělo, jejž coby pilíř podzimu uvádí Česká televize. Vznikl podle předlohy Martiny Formanové, jež...
Po dvou dílech Princezny zakleté v čase se závěrečný díl trilogie pod názvem Princ zakletý v čase zaměří na krále Jana v podání Marka Lambory. Po jeho boku se znovu objeví Natália Germáni jako...
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad Třy hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro...
Devatenáctý ročník festivalu Dvořákova Praha zahájí v sobotu orchestr Filarmonica della Scala, tvořený členy orchestru milánského operního divadla La Scala, s dirigentem Riccardem Chaillym. Přehlídka...