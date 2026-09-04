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Londýn připravil Freddiemu Mercurymu poctu. Zpěvákovi by bylo 80

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Londýn si připomněl odhalením monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho... Freddie Mercury a kapela Queen odehráli na akci Live Aid ve Wembley jeden ze... Londýn si připomněl odhalením monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho... Freddie Mercury zhruba ve 13 letech na Zanzibaru. (15. června 1986) Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen Freddie Mercury (15. června 1986) Freddie Mercury během turné skupiny Queen „A Night At The Opera“ v Hyde Parku.... Petr Vančura při focení kalendáře Proměny 2018 Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen
Londýn si připomněl odhalení monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho 80. výročí narození hudební legendy. Velkoformátové dílo s názvem „I’m Mr Mercury“ vzniklo před stadionem Wembley a okamžitě upoutalo pozornost kolemjdoucích i fanoušků skupiny Queen.

24. listopadu 2016

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