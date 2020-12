VIDEO: Dvojice Fredy&Krasty v novém klipu provolává slávu Ostravě

„Ostrava je jedinečná v tom, že na jedné straně okrade člověka o iluze a na straně druhé v něm likviduje pocit, že nic neznamená. Big City je mou odpovědí a jemnou karikaturou na mé vysněné Big City,” přibližuje Ostravu frontman kapely a autor písně Jindra Fredy Holubec.



„Při natáčení se ze začátku nic zvláštního nedělo. Byli jsme disciplinovaní a vůbec netušili, co si na nás režisér Mejla vymyslel. Až do chvíle, kdy jsme točili porod opice – to už jsem cítil něco zvláštního. Nakonec se mi dva dny po natáčení narodil syn Vojta,” dodává Fredy.

„Tvorbu Fredy&Krasty sleduji už nějakou dobu a jejich drsnější, černý humor, balancující na hraně obscénnosti se mi líbí. Připomíná mi to naši někdejší seriálovou práci s dnes již žel zesnulým Honzou Bezděkem alias ICE-B, lídrem valmezských Elektrïck Mann. Nabídku na videoklip jsem proto dlouho nezvažoval,” říká režisér videoklipu Milan Mejla Basel.



„Klip jsme chtěli poněkud odlišit od zajetých standardů a zvolil jsem technologii, která přiznává vizuálně triky a zároveň humorně vyzdvihuje pompu Ostravy. Města, které máme společně rádi. Celý je točený na „zeleném pozadí“ a následně se vše tzv. klíčovalo a vkládalo do vytvořených grafických pseudo 3D vrstev. Byla to časově náročná záležitost, ale myslím, že výsledek stojí za to a diváky pobaví,” dodává Basel.



Skladba Big City i výše zmíněná seriálová znělka Prachy byly zařazeny na nedávno vydané debutové album Make Ostrava Great Again, které skupina natočila ve spolupráci s producentem Arminem Effenbergrem.