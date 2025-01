RECENZE: Potemnělí Franz Ferdinand jdou na taneční parket s obavami v očích

Co také čekat od nahrávky, která si slůvko „strach“ vetkla přímo do názvu. Ne snad, že by Franz Ferdinand vyloženě potemněli, stále hrají hudbu, která má v prvé řadě rozproudit krev a pobavit. Ale poslechněte si třeba skladbu The Doctor – je nabitá energií, ale jaksi nervózní, těkavou. Je v ní cosi, co vás při poslechu přiměje se pro jistotu ohlížet, jestli za vámi někdo nejde.

Potěšující nicméně je, že se Franz Ferdinand stále pokoušejí svůj zvuk variovat, obohacovat o nové prvky a všelijak s ním pracovat.