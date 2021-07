Kdo hrál u táboráků, na písních Nedvědů vyrůstal, říká Polák z kapely Jelen

„Jestli někdo položil základ české písničce, tak jak ji známe a tak jak ji máme rádi, byl to samozřejmě František Nedvěd se svým bratrem,“ zdůraznil Jindra Polák. „Je to odkaz, který třeba speciálně my opravdu ohromně ctíme. Písně v češtině, které osloví lidi, které si mohou zazpívat, které se dotýkají témat, které všichni známe. Prostě přesně to, co chceme dělat,“ uvedl za kapelu Jelen.

„Na písničkách Nedvědů jsme vyrůstali všichni, kdo jsme kdy hráli na kytaru u táboráků. Nejenom naše generace, ale i generace před náma. A možná i ta následující,“ dodal ještě.

Koncem loňského roku překvapila kapela Slza a písničkář Pokáč společným videem Stánky, kdy zazpívali a odehráli slavnou „brontosauří“ píseň přímo s Františkem Nedvědem a jeho synem Vojtou. „Bylo mi obrovskou ctí,“ uvedl nyní k úmrtí folkové legendy Pokáč, který v pondělí ráno na svém oficiálním Facebooku toto video nasdílel.

Další nedvědovská píseň Podvod zazněla v aktuálním snímku Shoky & Morthy: Poslední velká akce. „Píseň Podvod od Nedvědů jsem si do filmu vybral, protože mě fascinuje jejich životní příběh, je neuvěřitelné, co dokázali, a jejich písně jsou pro mě v podstatě nesmrtelné. Chtěl jsem jim vzdát hold a připomenout mladým lidem, kdo Nedvědi jsou,“ uvedl pětatřicetiletý režisér Andy Fehu. Ve filmu, který nyní míří do kin, se představí Štěpán Kozub a Jakub Štáfek.

František Nedvěd zemřel v neděli, poslední roky se potýkal s vážnými zdravotními problémy. O úmrtí třiasedmdesátileté legendy českého folku, která úspěšně působila v kapelách Spirituál kvintet, Brontosauři, v duu s bratrem Janem či sólo, informoval syn Vojtěch.

Stánky v podání Františka a Vojty Nedvědových, Slzy a Pokáče: