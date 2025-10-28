Z pracáku do hitparád. Britská legenda UB40 přijede koncertovat do Fora Karlín

Příběh skupiny UB40 je příběhem party přátel z dělnického prostředí Birminghamu, která se vypracovala v nejúspěšnější reggae kapelu na světě. Prodala přes sto milionů desek a celkem jedenáct let strávila v britských albových hitparádách.
Počátky byly krušné, kapela se scházela v barech a klubech v okolí Moseley a někteří členové museli vyžít s ani ne osmi librami z podpory v nezaměstnanosti. Odtud také název skupiny – UB40 je označení formuláře pro žádost o finanční podporu v nezaměstnanosti.
Zemřel britský hudebník Astro, zakládající člen reggae skupiny UB40
V počátcích se Robin Campbell, jeho mladší bratr Ali, Earl Falconer, Brian Travers a James Brown, k nimž se později přidalo Duke Alloy a Astro, považovali za instrumentální jazz-dub-reggae těleso. Později do svého projevu zařadila zpěv a vytvořila si vlastní identitu, postavenou na levicovém vnímání světa. Své politické přesvědčení utužovali například účastí na pochodech proti radikálně pravicové Národní frontě či shromážděních organizovaných hnutím Rock against racism – Rock proti rasismu.
Cena vstupenek na jejich pražský koncert činí 1 300 Kč a v prodeji budou od 31. října od 10:00 hodin.