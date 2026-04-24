Jiskra a sud prachu. Foo Fighters vydali první desku s novým bubeníkem

Autor:
  10:30
Americká rocková kapela Foo Fighters, vedená frontmanem Davem Grohlem, vydala v pátek 24. dubna nové album Your Favorite Toy. Jde o první nahrávku s novým bubeníkem Ilanem Rubinem, který nahradil Joshe Freese.
Kapela Foo Fighters

Kapela Foo Fighters | foto: Sony Music

Obal alba Your Favorite Toy
Foo Fighters, Sziget Festival 2019
Dave Grohl, Foo Fighters (O2 arena, Praha, 27. června 2017)
Kapela Foo Fighters na koncertním pódiu
21 fotografií

Jde o jakési nové nadechnutí a vykročení nejen pro Foo Fighters, ale i pro samotného Davea Grohla. Kapela se musela vyrovnat se smrtí bubeníka Taylora Hawkinse v roce 2022 a následně Grohl zaskočil své fanoušky přiznáním, že čeká nemanželské dítě. Dodejme, že Dave Grohl si léta udržoval image „správňáka“, pro něhož je pevné rodinné zázemí na prvním místě.

Na předchozím albu But Here We Are z roku 2023 bicí nástroje obstaral sám Dave Grohl – připomeňme, že je řeč o bývalém bubeníkovi kapely Nirvana – a kapela přijala Joshe Freese, který mimo jiné hrál na bicí v Guns N’Roses. Ve Foo Fighters působil do loňského roku, kdy jej nahradil zmíněný Ilan Rubin, mezi jehož dřívější působiště patřily skupiny Nine Inch Nails nebo Lostprophets. V případě druhé jmenované jde o kapelu, v níž působil pedofil a odsouzený sexuální násilník Ian Watkins, který přišel o život rukou svého spoluvězně.

Co se alba Your Favorite Toy týče, jiskrou, která odpálila sud se střelným prachem byla podle Grohlových slov stejnojmenná skladba. Vznikla po více než ročním experimentování se zvukem a odstartovala natáčení dalších skladeb. Pozornému uchu neujde basová linka v úvodu, která jako by se poohlížela po skladbě Isolation manchesterských post-punkových vizionářů Joy Division.

Samotné nahrávání desky se uskutečnilo tak, že Dave Grohl a Ilan Rubin živě nahráli své nástroje – tedy rytmickou kytaru a bicí – a na tyto základy pak ostatní členové natočili svoje party. S maximální sevřeností alba jde ruku v ruce fakt, že se stopáží 36 minut a 20 vteřin jde o nejkratší nahrávku Foo Fighters.

Vstoupit do diskuse

Jiskra a sud prachu. Foo Fighters vydali první desku s novým bubeníkem

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.