Riffy, kytary i italský pop. Do Prahy přijedou v říjnu irští Fontaines D.C.

Jen málokterá kytarová kapela za poslední roky vyrostla tak jako Fontaines D.C. Debutovali albem Dogrel (2019) a když o rok později vydali desku A Hero’s Death, bylo jasné, že se zrodila kytarová hvězda. Tři desky poté nezůstávají stát na místě a chystaná novinka Dopamine Chamber představuje jejich dosud nejradikálnější proměnu.
Nový song Marianne začíná jako něco od These New Puritans, některé songy na nové desce se obejdou zcela bez kytar, místo nich nastupují samply a smyčce jako z šedesátkového italského pop songu. Fontaines D.C. se ale dávno naučili klamat tělem.
Umějí balady i hymnické rockové songy. Jejich hudba dokáže být palčivě přítomná a přitom upozorňuje na to nejhorší, co odvádí naši pozornost. Zastřené riffy, jasná sdělení. Romance má v jejich podání hodně chladné odstíny. Punc osudovosti jejich skladbám už nikdo neodpáře.
Vstupenky budou v prodeji od 3. září na fource.cz a portálech GoOut, Ticketportal a Ticketmaster. Součástí vstupenky je i příspěvek pro organizaci War Child UK.