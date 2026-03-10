Vlajku neberte! Florence and The Machine se na pražském koncertě zastali Ukrajinců

Britská zpěvačka Florence Welchová zasáhla během koncertu své kapely Florence and The Machine v pražské O2 areně do situace s ukrajinskou vlajkou, kterou se ochranka u pódia snažila odstranit. Umělkyně si toho všimla, přistoupila k fanouškům, vlajku si vzala a ukázala soucit s Ukrajinou.

Během koncertu Florence and The Machine v pražské O2 areně roztáhli ukrajinští fanoušci, kteří stáli u pódia, svou státní vlajku. Ochranka chtěla zakročit a vlajku odstranit.

Celého incidentu si všimla zpěvačka a celou situaci uklidnila. Objala fanoušky a vlajku si vzala. Podle fanoušků se k ní „roztomile přitiskla“ a následně pokračovala v koncertu. Celý incident se odehrál během písničky Free, která je speciálně věnována Ukrajině.

RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku

Fanoušci celý incident zdokumentovali, video se objevilo na sociální síti TikTok. Následně o něm napsal ukrajinský zpravodajský portál oboz.ua.

Pro Florence Welchovou to není první případ veřejné podpory Ukrajiny. Po zahájení plnohodnotné invaze Ruska v roce 2022 umělkyně vyzvala své sledující, aby pomáhali Ukrajincům a přispívali na charitativní organizace. Ve svém příspěvku zmínila ukrajinské tanečnice, které se podílely na natáčení videoklipu k písni Heaven Is Here.

Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)
Florence and The Machine na koncertě v Londýně v únoru 2026
Florence and The Machine na koncertě v Glasgow v únoru 2026
Florence and The Machine na koncertě v Glasgow v únoru 2026
10 fotografií

Welchová je frontmanka, hlavní zpěvačka a autorka písní skupiny Florence and the Machine, kterou založila v roce 2007. Debutové album Lungs se tehdy dostalo na první místo britské hitparády a následně získalo cenu Brit Awards v kategorii Nejlepší britské album. Kapela byla už osmkrát nominována v Cenách Grammy.

Jejich hudební styl kombinuje indie rock, folk a gotickou estetiku. Welchové vystoupení na pódiu se často vyznačují emocionalitou a teatrálností. V roce 2010 ji novináři britského hudebního časopisu Q označili za „současnou britskou královnu excentricity“.

10. března 2026

