Během koncertu Florence and The Machine v pražské O2 areně roztáhli ukrajinští fanoušci, kteří stáli u pódia, svou státní vlajku. Ochranka chtěla zakročit a vlajku odstranit.
Celého incidentu si všimla zpěvačka a celou situaci uklidnila. Objala fanoušky a vlajku si vzala. Podle fanoušků se k ní „roztomile přitiskla“ a následně pokračovala v koncertu. Celý incident se odehrál během písničky Free, která je speciálně věnována Ukrajině.
Fanoušci celý incident zdokumentovali, video se objevilo na sociální síti TikTok. Následně o něm napsal ukrajinský zpravodajský portál oboz.ua.
Pro Florence Welchovou to není první případ veřejné podpory Ukrajiny. Po zahájení plnohodnotné invaze Ruska v roce 2022 umělkyně vyzvala své sledující, aby pomáhali Ukrajincům a přispívali na charitativní organizace. Ve svém příspěvku zmínila ukrajinské tanečnice, které se podílely na natáčení videoklipu k písni Heaven Is Here.
Welchová je frontmanka, hlavní zpěvačka a autorka písní skupiny Florence and the Machine, kterou založila v roce 2007. Debutové album Lungs se tehdy dostalo na první místo britské hitparády a následně získalo cenu Brit Awards v kategorii Nejlepší britské album. Kapela byla už osmkrát nominována v Cenách Grammy.
Jejich hudební styl kombinuje indie rock, folk a gotickou estetiku. Welchové vystoupení na pódiu se často vyznačují emocionalitou a teatrálností. V roce 2010 ji novináři britského hudebního časopisu Q označili za „současnou britskou královnu excentricity“.