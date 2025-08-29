Mystika a uzdravení. Do pražské O2 areny přijedou Florence + The Machine

Autor:
  10:10
Kapela Florence + The Machine v čele se zpěvačkou Florence Welch zahraje 5. března 2026 v pražské O2 areně. Představí největší hity, ale také materiál z alba Everybody Screams, které vyjde 31. října 2025.
Zpěvačka Florence Welch

Zpěvačka Florence Welch | foto: archiv Live Nation

Florence and the Machine, Sziget Festival 2019
Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)
Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)
Florence and the Machine
5 fotografií

Desku Everybody Screams napsala a produkovala Florence Welch během posledních dvou let ve spolupráci s úzkým okruhem spolupracovníků, do něhož patří Mark Bowen z kapely IDLES, který se objevuje ve videoklipu k singlu, Aaron Dessner ze skupiny The National a zpěvačka Mitski.

Písničky se zaobírají tématy jako ženství, partnerství, stárnutí, umírání a odhaluje temné stránky všedního života. Poté, co Florence během turné Dance Fever Tour podstoupila náročnou operaci, vydala se v rámci zotavování na cestu duchovní mystiky, čarodějnictví a zkoumání limitů svého těla a také toho, co přesně znamená být „uzdravená“.

RECENZE: Florence and The Machine vedou v pyžamu válku s Bohem

Pod hlavičkou Florence + The Machine vyšlo doposud pět řadových alb: Lungs z roku 2009, Ceremonials (2011), How Big, How Blue, How Beautiful z roku 2015, High As Hope z roku 2018 a Dance Fever (2022).

Díky nim se z Florence Welch stala jedna z nejvýznamnějších umělkyň své generace s několika deskami na prvním místě v žebříčcích USA a Velké Británie a nespočtem ocenění. Florence spolupracovala a sdílela pódium s The Rolling Stones, Lady Gaga nebo Taylor Swift. Vydala také knihu textů, poezie a kreseb Useless Magic.

Cena vstupenek začíná na 1390 Kč, k mání budou od 5. září v obvyklých předprodejích.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

RECENZE: Jarek, prostě kluk z paneláku. Proč se má pořád hájit?

60 % Premium

Pouze hrstka dokumentů se v kinech prosadí a Jarek by k nim mohl patřit. Jeho titulní aktér, písničkář Jarek Nohavica, má totiž věrnou armádu fanoušků, i když jeho odpůrci jsou někdy slyšet víc. Ani...

Mystika a uzdravení. Do pražské O2 areny přijedou Florence + The Machine

Kapela Florence + The Machine v čele se zpěvačkou Florence Welch zahraje 5. března 2026 v pražské O2 areně. Představí největší hity, ale také materiál z alba Everybody Screams, které vyjde 31. října...

29. srpna 2025  10:10

Zemřel slavný ruský skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů

V noci na pátek zemřel známý ruský hudební skladatel Rodion Ščedrin, autor světoznámých baletů. Bylo mu 92 let. O úmrtí „jednoho z největších géniů současnosti“ a „světového klasika“ informovalo...

29. srpna 2025  9:21

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

29. srpna 2025

RECENZE: Vždy ve střehu, ví Geislerová. I při sexu, i v Karavanu

70 % Premium

Osamělá matka potřebuje alespoň chvilku pro sebe, ale potřeby jejího handicapovaného syna rostou s věkem; teď ho začínají zajímat ženy. Celovečerní debut Karavan, který jde do kin po premiéře v...

28. srpna 2025

TRENDY V KLIPECH: Xindl X nechce dospět, Jonas Brothers podpořili pacienty s rakovinou

Xindl X nedávno oslavil 46. narozeniny. V novém songu se svěřil, že se pořád cítí jako puberťák. Se stejnojmenným klipem vstupuje do Óčko Chart, kde proti němu budou o hlasy diváků bojovat echo,...

28. srpna 2025  15:35

RECENZE: Jarek, prostě kluk z paneláku. Proč se má pořád hájit?

60 % Premium

Pouze hrstka dokumentů se v kinech prosadí a Jarek by k nim mohl patřit. Jeho titulní aktér, písničkář Jarek Nohavica, má totiž věrnou armádu fanoušků, i když jeho odpůrci jsou někdy slyšet víc. Ani...

28. srpna 2025  13:31

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

28. srpna 2025  13:26

Cirque du Soleil vztyčil šapitó v Praze. Na scénu vstupuje robotika i drony

Na Letenskou pláň přijel Cirque du Soleil. Tým více než sto lidí vlastníma rukama postavil devatenáctimetrové šapitó, a zahájil tak show KURIOS v Praze. Ta propojuje lidský um a nejmodernější...

28. srpna 2025

Obhajoba? Špatné slovo. Budu vyprávět o životě, říká Nohavica o svém dokumentu

Pražská Lucerna uvedla ve středu večer premiéru celovečerního dokumentu Jarek, který přibližuje život a tvorbu hudebníka Jaromíra Nohavici. Snímek vznikal dva roky a obsahuje dosud nezveřejněné...

28. srpna 2025  10:15

Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

Po pěti mužích přichází žena. Novinář a autor bestsellerů Martin Moravec vydává další z knižních rozhovorů, kde přibližuje život a práci lidí z často extrémních zaměstnání. Jeho nejnovější publikace...

27. srpna 2025  19:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Válčící manželé Roseovi znovu jiskří, nyní i s chytrou domácností

70 % Premium

V roce 1989 se podle knihy Warrena Adlera zrodila mistrná Válka Roseových, v níž zářili Michael Douglas a Kathleen Turnerová, nyní jde do kin remake nazvaný Roseovi, v němž titulní aktéry manželské...

27. srpna 2025

Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Lifestylová show vévodkyně ze Sussexu nazvaná With Love, Meghan má druhou řadu. Ani ta však u některých recenzentů nevzbuzuje nadšení. „Je to jako být manipulován multimilionářem,“ napsal jeden z...

27. srpna 2025  15:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.