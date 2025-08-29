Mystika a uzdravení. Do pražské O2 areny přijedou Florence + The Machine

Desku Everybody Screams napsala a produkovala Florence Welch během posledních dvou let ve spolupráci s úzkým okruhem spolupracovníků, do něhož patří Mark Bowen z kapely IDLES, který se objevuje ve videoklipu k singlu, Aaron Dessner ze skupiny The National a zpěvačka Mitski.
Písničky se zaobírají tématy jako ženství, partnerství, stárnutí, umírání a odhaluje temné stránky všedního života. Poté, co Florence během turné Dance Fever Tour podstoupila náročnou operaci, vydala se v rámci zotavování na cestu duchovní mystiky, čarodějnictví a zkoumání limitů svého těla a také toho, co přesně znamená být „uzdravená“.
RECENZE: Florence and The Machine vedou v pyžamu válku s Bohem
Pod hlavičkou Florence + The Machine vyšlo doposud pět řadových alb: Lungs z roku 2009, Ceremonials (2011), How Big, How Blue, How Beautiful z roku 2015, High As Hope z roku 2018 a Dance Fever (2022).
Díky nim se z Florence Welch stala jedna z nejvýznamnějších umělkyň své generace s několika deskami na prvním místě v žebříčcích USA a Velké Británie a nespočtem ocenění. Florence spolupracovala a sdílela pódium s The Rolling Stones, Lady Gaga nebo Taylor Swift. Vydala také knihu textů, poezie a kreseb Useless Magic.
Cena vstupenek začíná na 1390 Kč, k mání budou od 5. září v obvyklých předprodejích.