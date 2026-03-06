Florence and The Machine patří k hudebním hvězdám, jejichž výskyt je u nás velmi vzácný. Skupina, která tvoří spíše doprovodné těleso ústřední nepřehlédnutelné osobnosti, u nás poprvé zahrála v roce 2019 na festivalu Colours Of Ostrava, do hlavního města se ale vypravila až nyní při turné k loňské šesté studiové desce Everybody Scream.
Ta staví na temně mystické estetice, související s čarodějnictvím, a symbolicky vyšla na Halloween. Devětatřicetiletá zpěvačka se na albu vyrovnává se zdravotními i jinými osobními problémy z uplynulých let a logicky kolem jeho témat sestavila program celé aktuální šňůry.
Působilo to jako očistný čarodějnický rituál přímo před zraky tisíců přihlížejících.