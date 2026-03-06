RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku

Premium

Fotogalerie 6

Florence + The Machine na koncertě v Londýně v únoru 2026 | foto: Live Nation

  10:30
První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto tanečnic Witch Choir, které spoluutvářelo vizuální koncept večera. Ten provedl diváky od temnoty k míru v duši.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Florence and The Machine patří k hudebním hvězdám, jejichž výskyt je u nás velmi vzácný. Skupina, která tvoří spíše doprovodné těleso ústřední nepřehlédnutelné osobnosti, u nás poprvé zahrála v roce 2019 na festivalu Colours Of Ostrava, do hlavního města se ale vypravila až nyní při turné k loňské šesté studiové desce Everybody Scream.

Ta staví na temně mystické estetice, související s čarodějnictvím, a symbolicky vyšla na Halloween. Devětatřicetiletá zpěvačka se na albu vyrovnává se zdravotními i jinými osobními problémy z uplynulých let a logicky kolem jeho témat sestavila program celé aktuální šňůry.

Působilo to jako očistný čarodějnický rituál přímo před zraky tisíců přihlížejících.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku

Premium
Florence + The Machine na koncertě v Londýně v únoru 2026

První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto...

6. března 2026  10:30

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

6. března 2026  10:19

Hrál na kytaru o přestávkách a pak ho vzali do Pink Floyd. David Gilmour slaví 80

Kytarista a zpevák kapely Pink Floyd David Gilmour.

Britský hudebník, kytarista a zpěvák David Gilmour se proslavil především jako frontman slavné rockové skupiny Pink Floyd. Umělec slavící osmdesátiny se věnuje také sólovým projektům - vydal pět...

6. března 2026  8:31

RECENZE: Christian Bale jako Frankenstein. Z krvavé romance Nevěsta! se točí hlava

90 % Premium
Christian Bale a Jessie Buckley ve filmu Nevěsta!

Klasické dílo hororové literatury, gotický román Mary Shelleyové Frankenstein se už dočkal mnoha filmových adaptací. Naposledy jej v loňském roce natočil režisér Guillermo Del Toro a vysloužil si za...

5. března 2026

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  15:58

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

75 % Premium
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

5. března 2026

Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina

Státní zámek Litomyšl

Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...

5. března 2026  12:51

Nenaplněná sebedestruktivní láska. Hedu Gablerovou si zahraje Pavla Beretová

Pavla Beretová a Igor Orozovič v Inscenaci Heda Gablerová

Soubor Národního divadla opráší začátkem března inscenaci Henrika Ibsena z roku 1890 Heda Gablerová. Drama o svéhlavé generálově dceři plné komplikovaných vztahů a démonů minulosti si vzal se svým...

5. března 2026  12:46

Dostane se na všechny. Zpěvák a raper Pitbull letos přidává další koncert v Praze

Raper Pitbull to rozjel na koncertu v Amsterdamu. (24. února 2025)

Kdo si nestihl opatřil lístky na koncert zpěváka Pitbulla na červenec na letiště Letňany, nemusí zoufat. Hitmaker přidává další letošní koncert v Praze, konkrétně 22. listopadu, kdy zavítá do O2...

5. března 2026  11:53

Co poslouchat z domácí hudební scény: 10 nových alb, která stojí za pozornost

Hansen je pražská čtyřčlenná kapela. Na začátku února letošního roku vydala své...

Některá alba si rychle našla cestu ke kritikům i posluchačům, jiná zůstávají více v tichu, přestože nabízejí silná témata a osobité autorské světy. Přinášíme druhý přehled deseti desek z poslední...

5. března 2026  11:43

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Zima už se zase blíží. Film ze světa Hry o trůny popíše vpád draků do Západozemí

Matka draků, Daenerys z rodu Targaryenů, a její drak (seriál Hra o trůny)

Slavný fantasy svět Hra o trůny se dočká vůbec prvního filmu. Dílo, ke kterému nyní vzniká scénář, by mělo popsat vpád Aegona I a jeho draků do Západozemí, dějově tedy bude předcházet všem zatím...

5. března 2026  10:48

RECENZE: Petr Jarchovský novou knihu odbyl. Jeho Rodinná rada je šedivá a nijaká

Petr Jarchovský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (prosinec 2021)

Jméno scenáristy Petra Jarchovského rezonuje ve zdejším porevolučním filmu jako málokteré druhé. Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže, Občanský průkaz – jeden popkulturní zářez za druhým! Jarchovský,...

5. března 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.