Tentokrát sólo. Na Colours Of Ostrava dorazí Finneas, bratr Billie Eilish

Zpěvák a hudebník Finneas | foto: archiv Colours Of Ostrava

Tu začal Finneas vydávat souběžně v době, kdy sklízel první ocenění za svou produkční a skladatelskou práci. V portfoliu má mimo jiné dva Oscary za nejlepší původní píseň a deset ocenění Grammy.

Finneas O’Connell debutoval v roce 2019 EP Blood Harmony, první studiové album vydal pod názvem Optimist o dva roky později. V loňském roce představil posluchačům druhé dlouhohrající album For Cryin’ Out Loud!, s nímž je momentálně na turné. Po Austrálii a USA zamíří na jaře do Evropy. Aktuálně hudebníka doprovází na pódiu pětičlenná kapela, jejíž členové se podíleli na posledním albu.

Jeho sólová tvorba se na rozdíl od spolupráce v sourozeneckém duu soustřeďuje více na práci s živými nástroji a kapelový přístup, v rámci něhož může se svými spoluhráči rozpracovat osobní poznámky a nápady. Zmíněné album For Cryin’ Out Loud! tak z většiny vznikalo během osobních setkání.

Hudebník, zpěvák a producent vystoupí na Colours of Ostrava v české premiéře, byť nejde o jeho první návštěvu ČR. V roce 2019 v rámci světového turné zavítal do Prahy, kdy doprovázel sestru Billie. Momentálně mají sourozenci vlastní turné a jejich společná vystoupení jsou spíše výjimečná. Jako například u příležitosti charitativní akce FireAid, kde zahráli v akustické podobě tři skladby z repertoáru Billie Eilish.

Finnesova ostravská show doplní v programu druhý festivalový den, kde jsou již ohlášena vystoupení Iggyho Popa, Justice, Nogy Erez nebo Calina. Dále se na dvaadvacátém ročníku představí The Chainsmokers, Sting, Shaggy, Snow Patrol, DPR IAN, Jung Jaeil s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Sofi Tukker nebo Alvaro Soler.

Letošní ročník se bude konat ve dnech 16. – 19. července 2025 v areálu Dolní Vítkovice.