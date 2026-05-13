Do finále Eurovize se probojoval Izrael i Chorvatsko. Česko se představí ve čtvrtek

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se v úterý večer kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Do sobotního finále kromě izraelského zpěváka Noama Bettana postupují také reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska.
Wiener Stadthalle je největší multifunkční hala v Rakousku a Eurovize se v ní konala již v roce 2015. | foto: ORF

Druhý semifinálový večer se koná ve čtvrtek a představí se během něj zástupce Česka Daniel Žižka. Vítěz celé soutěže pak bude znám v sobotu.

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ.

Agentura Reuters napsala, že policie v rakouské metropoli se chystá na případné protesty související s účastí Izraele na soutěži. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření kvůli napjaté mezinárodní situaci.

Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.

