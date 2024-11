Hráli jsme znělku Hercula Poirota jako hip hop, vzpomíná Filip Kaňkovský

O své oblíbené hudbě hovoří Filip Kaňkovský s opravdovou vášní a zanícením jako o víře a životním stylu. „Je to dobrodružství na celý život,“ tvrdí přesvědčeně.

Jak jste se dostal k jazzu, ska, reggae a podobným žánrům, které s kapelou hrajete?

K jazzu jsem si čichnul až po konzervatoři, kde jsem ho poslouchal, ale nehrál. Co se týče ska, váže se to k době, kdy jsem zakládal první kapelu, v níž jsme byli dva. Já a bubeník Jakub Golla. Dostala se k nám demonahrávka skupiny Fidel Castro, záhy potom jsme šli na jejich koncert na Sedmičku, což je vyhlášený pražský klub na Strahově.

A tam jsme slyšeli perfektní směsici kapel Fast Food, Zeměžluč, Exekuce a právě Fidel Castro. Byl to iniciační zážitek, i co se složení publika týkalo. My jsme v té době dělali graffiti, poslouchali jsme punk, metal, hip hop a taky klasiku. To souviselo s tím, že jsme chodili na hudební gymnázium. Měl jsem za to, že ze mě vyroste klasický klavírista a absolutně jsem netušil, že mi něco takhle razantně zkříží cestu. Okamžitě jsem měl jasno, jakou muziku chci hrát. Do té doby mě nic tak neokouzlilo jako ska.