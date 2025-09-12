Sám doma i James Bond. Slavný houslista Filip Jančík přiváží show filmové hudby

Vystupoval s Avril Lavigne i Karlem Gottem, cestoval po světě a loni vyprodal několik českých koncertů. Jeden z nejzásadnějších současných slovenských houslistů Filip Jančík se vrací do Česka, aby předvánoční čas zpříjemnil svou jedinečnou show filmové hudby. Navštíví pět českých měst se speciální vánoční edicí koncertů.

Po mimořádném úspěchu a vícekrát vyprodaných koncertech v pražském Rudolfinu, v Sono Brno, nebo v Karlových Varech se houslista Filip Jančík rozhodl rozšířit svou show do dalších českých měst. V listopadu a prosinci vystoupí v Brně, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Olomouci a dva dny před Vánoci také v pražském Kongresovém centru.

Z velké části představí nový repertoár, kde své místo najdou i znělky československých filmů a pohádek. Nebude chybět speciální aranžmá z filmu Perinbaba, Sám doma, Tři oříšky pro Popelku a další.

Filip Jančík: Show filmové hudby – Vánoční edice

Houslista Filip Jančík slaví úspěchy po celém světě.

22. 11. Brno - Sono Centrum

7. 12. Mladá Boleslav - Škoda Muzeum

8. 12. Hradec Králové - Kongresové centrum ALDIS

10. 12. Olomouc - Aula Clarion Congress Hotel

22. 12. Praha - Kongresové centrum

Během českého vánočního turné s názvem „Dokonalé Vánoce“ představí s mezinárodní doprovodnou kapelou také nejznámější skladby z filmů jako jsou Hra o trůny, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Inception, James Bond, Shrek nebo Harry Potter. To vše doprovodí světelná show. Vstupenky najdete zde.

Filip Jančík dosud vystupoval ve více než 25 zemích světa, včetně Švédska, Dánska, Singapuru, Kuvajtu či Spojených arabských emirátů.

Spolupracoval také s kanadskou rockovou hvězdou Avril Lavigne, s níž vystoupil na zahajovacím ceremoniálu Speciálních olympijských her v Los Angeles. Na svůj koncert ho jako speciálního hosta pozvali Karel Gott nebo David Koller.

Mladý umělec navíc nabízí držitelům vstupenek jedinečnou příležitost vyhrát soukromý koncert, který odehraje přímo u nich doma.

