Některé letní festivaly bychom možná mohli povolit, uvažuje Zaorálek

„Většina letních hudebních festivalů nepatří mezi podniky, které mají od ministerstva kultury podporu, někteří hudebníci nepatří ani mezi OSVČ, žijí prakticky jen z festivalů, je to opravdu specifická skupina, pro niž současná opatření mohou znamenat smrtící úder,“ uvedl Zaorálek.

Požádal proto pořadatele festivalů, aby mu připravili ještě přesnější vyčíslení možných ztrát, teprve pak by se podle něj dalo uvažovat „o pomoci, nikoli kompenzaci“. Zdůraznil však, že vše se bude odvíjet od vývoje nákazy a názoru epidemiologů.

„Nevíme, jaká bude situace v červenci či v srpnu, zvažujeme umožnění mezinárodních letů pro specifické profese v čele s experty, ale k běžnému leteckému provozu by to mělo ještě daleko, takže festivaly se zahraničními hosty si lze těžko představit jako domácí záležitost,“ připustil Zaorálek.

V prvé řadě by chtěl lidem zpřístupnit knihkupectví, hrady, zámky či muzea, tedy místa, kde se dá zavést jistý ochranný režim. „Na festivalech s masovou účastí si taková pravidla nedovedu představit, ale chápu zájem o to, aby se konaly, léto bez festivalů by bylo nešťastné,“ dodal.

Jako jednu z možností náhrad jmenoval poukázky na příští ročník, které by se vydávaly místo již zakoupených lístků na letošek. „Vždyť pořadatelé nyní ani nemají z čeho vracet vstupné,“ upozornil. Na druhou stranu však takový model, o němž přemýšlí i Německo, zatím odmítá Evropská komise, takže se možná bude probírat i na jednání ministrů kultury Evropské unie.

I kdyby se některé festivaly nakonec v létě konaly, nebudou mít lidé strach se na ně vydat? „Nemyslím, na festivaly jezdí hlavně mladí, kterým jednak hrozí menší riziko, jednak budou mít izolace už plné zuby. Objíždění festivalů navíc spadá mezi tuzemské zvyklosti, takže mladí nebudou chtít sedět doma, zvláště když do zahraničí cestovat nemohou,“ míní Zaorálek. Opakuje však, že vše závisí na dalším postupu pandemie: „Ať nezpackáme, co se nám dosud daří.“