Cave, kov, swing i pop. Letní hudební festivalová sezona má pro každého něco

Letošní nabídka letních hudebních festivalů odstartovala v Hradci Králové festivalem Rock for People, přičemž nedělní večerní rozlučka se bude odehrávat v doprovodu britských heavymetalových klasiků Iron Maiden. Ti na Rock for People vystoupí v rámci turné Run For Your Lives, na němž oslavují padesát let od založení.
Tipy z televizního programu
Recenze: Shrek Třetí 60 %, Focus 50 %, Děti Nagana 70 %, Terminator Salvation 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Nespoutaný Django 70 %, Percy Jackson: Moře nestvůr 45 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Bourneův odkaz 60 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Případ dvou manželek 55 %, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 50 %, Krotitelé duchů 35 %, Kovbojové a vetřelci 40 %, Baby Driver 55 %
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