Hudební festival Let It Roll se konal v Milovicích. (4. srpna 2023) | foto: ČTK

Velkým lákadlem hudebních festivalů jsou samozřejmě zahraniční hvězdy. Letos v létě přijedou do Česka zahrát například Linkin Park nebo Sting. Fanoušci se mohou těšit i na Sex Pistols, Apocalyptiku a Guns N’Roses. Hvězdou festivalu Metronome Prague bude kanadská zpěvačka Alanis Morissette. Pořadatelé akcí už nabízejí za zvýhodněné ceny vstupenky a postupně zveřejňují další program.

Festivaly v červnu

Hned první celočervnový víkend se od 6. do 8. června 2025 koná jeden z nejhlasitějších – Metalfest Open Air. Mezinárodní metalový festival se každoročně odehrává v plzeňském Lochotínském amfiteátru.

Týden po něm proběhne od 11. do 15. června 2025 v Hradci Králové Rock for People, kde se představí nová sestava americké kapely Linkin Park. Zpěvačka Emily Armstrongová nahradila zesnulého Chestera Benningtona. Další ohlášenou hvězdou jsou legendární Sex Pistols, jubilejní 30. ročník zakončí američtí rockeři Guns N’ Roses.

Druhá půle června bude od 19. do 21. června 2025 patřit pražskému festivalu Metronome Prague na Výstavišti, jeho hlavní hvězdou je Alanis Morissette.

Na poslední víkend v červnu od 27. do 29. června 2025 se těší příznivci punku, ska, hardcore a reggae. Sjedou se na táborské letiště na festival Mighty Sounds, na který zavítají němečtí Irie Révoltés. Kapela se po rozpadu v roce 2017 dala dohromady jen na letošní rok a naplánovala několik koncertů na festivalech převážně v Německu. A v Táboře.

Konat se letos v červnu nebude Votvírák na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku. Kvůli finančním problémům a dalším komplikacím ho pořadatelé přeložili na příští rok. Vlastníkovi letiště, kterým je Středočeský kraj, organizátoři festivalu dosud nezaplatili loňský nájem a nemají ani povolení od společnosti, která má plochu v dlouhodobém pronájmu. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti za stejnou cenu, informoval na webu zakladatel festivalu Artur Kaiser. Festival Votvírák se měl letos konat od 19. do 22. června, nový termín je 18. až 21. června 2026.

Název a web Termín Místo Hvězdy Vstupenky Metalfest Open Air pátek 6. - neděle 8. 6. Amfiteátr Lochotín Plzeň Within Temptation, Blind Guardian, HammerFall 1 490/den - 2 990/3 dny Rock for People středa 11. - neděle 15. 6. letiště Hradec Králové Guns N’ Roses, Sex Pistols, Linkin Park 2 490/den - 7 380/5 dní Metronome Festival Prague čtvrtek 19. - sobota 21. 6. Výstaviště Praha Alanis Morissette, Die Antwoord 790/pátek - 3 850-6 990/3 dny Mighty Sounds pátek 27. - neděle 29. 6. letiště Aeroklubu Tábor Irie Révoltés, Millencolin, WIZO, FIDLAR, Soft Play 2 490/pátek - 3 590/3 dny

Festivaly v červenci

Červencová hudební šňůra začíná od 2. do 5. července 2025 v Ostravě největším festivalem elektronické hudby ve střední Evropě, který každoročně roztančí industriální areál Dolních Vítkovic v Ostravě. Beats For Love nabídnou přes 400 interpretů na více než dvaceti pódiích.

Do Vizovic na Zlínsku zavítá druhý červencový víkend finská kapela Apocalyptica a vystoupí se svým symfonickým metalem na 21. ročníku hudebního festivalu Masters of Rock. Na hlavním pódiu od 10. do 13. července 2025 vystoupí 44 kapel ze světa, očekává se přes 20 000 příznivců metalové a rockové muziky.

V pátek 11. července také odstartuje šňůra festivalů na českých a moravských hradech Hrady CZ. Vždy v pátek a v sobotu vystoupí dvě desítky zpěváků a kapel, hlavní večerní časy patří kapelám Divokej Bill a Kabát.

Na ostravský hlavní festival Colours of Ostrava ve dnech 16. až 19. července 2025 letos přijedou Sting, Iggy Pop či jamajský rapper Shaggy.

Na Pop Messe na velodromu v Brně Pisárkách od 24. do 26. července 2025 vystoupí britské duo Orbital. Patří k legendám elektronické hudby, na scéně se pohybuje od začátku 90. let.

Benátská! s Impulsem přiveze Davea Stewarta z Eurythmics, Liz Mitchell z Boney M, Pavola Haberu & TEAM nebo Ewu Farnou. Třídenní akce se koná od 24. do 26. července 2025.

Na desetidenní festival Prázdniny v Telči od 25. července do 10. srpna 2025 zavítají Monkey Business, Tata Bojs, J.A.R., Mňága a Žďorp, ale i Bratři Ebenové nebo Hradišťan a Vlasta Redl.

Poslední víkend v červenci patří od 31. července do 2. srpna 2025 největšímu drum & bassovému festivalu na světě Let It Roll. Letošní ročník se uskuteční poprvé v nové lokalitě u jezera Most, která nahradila dosavadní letiště v Milovicích. Festival nabídne vystoupení více než 150 umělců z celého světa.

Festivaly v srpnu

Srpen začne zhusta – do vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři se na čtyři dny sjedou milovníci metalu na festival Brutal Assault. Od 6. do 9. srpna 2025 nabídne vystoupení více než 140 kapel napříč extrémními žánry metalu, hardcore a industrialu. Headlinery letošního ročníku jsou například Gojira, Opeth, Dimmu Borgir nebo Mastodon.

Na písčité pláži Klůček u Máchova jezera v Doksech, doslova pár metrů od vody, se 15. a 16. srpna 2025 odehraje největší český plážový festival elektronické hudby Mácháč. Mezi hlavní jména letošního ročníku patří Zuezeu, Hozho, Pavel Petrov a Andres Campo. Festival je oblíbený nejen pro svou hudební nabídku, ale i pro letní atmosféru, západy slunce nad jezerem a možnost propojit party s koupáním a relaxací.

Trutnoff Open Air Festival, označovaný jako „český Woodstock“, se po několika letech přerušení se v roce 2024 vrátil a pokračuje i letos, od 21. do 24. srpna 2025. A zachovává si své ikonické rituály – zapalování ohně míru, vystoupení domorodých hostů a prostor pro menšiny a občanské iniciativy. Festival tradičně hostí interprety z rocku, folku i alternativy a je známý svou komunitní atmosférou a silným odkazem na Václava Havla, který jej podporoval.

A pokračuje putovní festival Hrady CZ, který kombinuje živou hudbu s krásou českých a moravských památek. Nabízí program od pátku do soboty a v srpnu se odehraje v Rožmberku nad Vltavou, Veveří, Hradci nad Moravicí, Bouzově a Bezdězu. Zahrají na něm Divokej Bill, Richard Krajčo, Rybičky 48, Tomáš Klus, Wohnout nebo No Name. Festival láká široké publikum díky propojení hudby, historie a letní zábavy v malebném prostředí.