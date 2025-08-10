Suchý návštěvníkům prostřednictvím svého nového filmu prozradí, co v jeho životě znamenala hudba. Diváky navíc v rámci projekce s třiadevadesátiletým umělcem, kterého byl v anketě Český Slavík uveden do Síně slávy, čeká i debata. A to vše v prostorech poděbradského zámku.
„Festival Soundtrack jsem neznal, ale o to více se na něj těším. Poděbrady se v mé chabé paměti zapsaly jako poklidné a hezké město, kde bylo vlídné publikum a hezké počasí“ okomentoval Suchý svou účast.
Umělec se zúčastní pátečního programu, v rámci něhož obdrží cenu za celoživotní dílo od ředitele Sountracku Michala Dvořáka. „Jsme nesmírně potěšeni, že legenda české hudby, pan Jiří Suchý, přijal naše pozvání do Poděbrad a zcela po zásluze bude oceněn naším festivalem za celoživotní dílo“ řekl ředitel.
Festival má za cíl najít filmová a divadelní díla, která nejlépe dramatiky využila původní hudbu. Odborná porota bude vybírat z více než tří desítek filmů, seriálů i dalších děl. „Všechna soutěžní díla budou uvedena ve festivalových kinech“ představil filmový program výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský.
Soutěžit budou filmy jako Mord, #annaismissing nebo Úsvit. Ze seriálů například Smysl pro tumor či Sex O’clock. Součástí odborné poroty bude hudební skladatel Ondřej Soukup i režisér Ivan Zachariáš.
Program se nebude točit jen kolem soutěže. Lázeňskou kolonádu také ozdobí výstava portrétů filmové hudby připravená fotografem Davidem Krausem. V zámecké zahradě se pak na závěr festivalu uskuteční slavnostní zakončení s filmovými melodiemi. Koncert sestavil autor filmové hudby Zdeněk Barták. V rámci jeho koncertu zazáří i Monika Absolonová.
Právě propojení hudby a filmu rozebere i odborná panelová diskuze. Lázeňský park navíc ve dnech 29.–31. srpna nabídne různorodý doprovodný program ve formě koncertů, besed, pohádek a vystoupení.