Na festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady na konci srpna bude hlavní hvězdou skladatel, hudebník a divadelník Jiří Suchý. Uvede tam svůj nový film Hudba řekla pojď, a tak jsem šel. Odborná porota v lázeňském městě dále vybere snímky s nejlepším dramatickým využitím filmové hudby a zámeckou zahradu rozezní koncert Zdeňka Bartáka. Mezi sólisty vystoupí i Monika Absolonová.
Suchý návštěvníkům prostřednictvím svého nového filmu prozradí, co v jeho životě znamenala hudba. Diváky navíc v rámci projekce s třiadevadesátiletým umělcem, kterého byl v anketě Český Slavík uveden do Síně slávy, čeká i debata. A to vše v prostorech poděbradského zámku.

„Festival Soundtrack jsem neznal, ale o to více se na něj těším. Poděbrady se v mé chabé paměti zapsaly jako poklidné a hezké město, kde bylo vlídné publikum a hezké počasí“ okomentoval Suchý svou účast.

Umělec se zúčastní pátečního programu, v rámci něhož obdrží cenu za celoživotní dílo od ředitele Sountracku Michala Dvořáka. „Jsme nesmírně potěšeni, že legenda české hudby, pan Jiří Suchý, přijal naše pozvání do Poděbrad a zcela po zásluze bude oceněn naším festivalem za celoživotní dílo“ řekl ředitel.

Kill Bill i Pulp Fiction. Festival Soundtrack láká na Tarantina a Bratry, uctí i Žbirku

Festival má za cíl najít filmová a divadelní díla, která nejlépe dramatiky využila původní hudbu. Odborná porota bude vybírat z více než tří desítek filmů, seriálů i dalších děl. „Všechna soutěžní díla budou uvedena ve festivalových kinech“ představil filmový program výkonný ředitel festivalu Mirek Paskovský.

Soutěžit budou filmy jako Mord, #annaismissing nebo Úsvit. Ze seriálů například Smysl pro tumor či Sex O’clock. Součástí odborné poroty bude hudební skladatel Ondřej Soukup i režisér Ivan Zachariáš.

Soundtrack Poděbrady oslaví Karla Svobodu. Vrcholem bude Le Magnifique

Program se nebude točit jen kolem soutěže. Lázeňskou kolonádu také ozdobí výstava portrétů filmové hudby připravená fotografem Davidem Krausem. V zámecké zahradě se pak na závěr festivalu uskuteční slavnostní zakončení s filmovými melodiemi. Koncert sestavil autor filmové hudby Zdeněk Barták. V rámci jeho koncertu zazáří i Monika Absolonová.

Právě propojení hudby a filmu rozebere i odborná panelová diskuze. Lázeňský park navíc ve dnech 29.–31. srpna nabídne různorodý doprovodný program ve formě koncertů, besed, pohádek a vystoupení.

