Kdy a kde bude Mighty Sounds 2026?
Dvacátý ročník hudebního festivalu Mighty Sounds se uskuteční od pátku 26. do neděle 28. června 2026. Dějištěm zůstává tradiční areál na letišti Čápův dvůr na okraji Tábora mezi městy Tábor a Sezimovo Ústí.
Festival je známý především silným zastoupením punkové a hardcore scény, zároveň ale dlouhodobě propojuje více žánrů – od ska a reggae až po indie rock či elektronickou hudbu.
Program Mighty Sounds 2026
Otevírací doba areálu
Na festivalu každoročně vystupuje více než 120 interpretů, kteří se představí na čtyřech koncertních a jedné DJské scéně.
Mezi potvrzenými jmény letošního ročníku jsou například skotští punkoví veteráni The Exploited, americká hardcore legenda Agnostic Front nebo česká grindcorová kapela Gutalax.
Do Tábora dorazí také Pennywise, The Baboon Show, The Selecter, Non Servium, Oxo86, Sondaschule, Talco, The Aggrolites, The Casualties, The Menzingers, ZSK, Bridge City Sinners, Lion’s Law, New York Ska-Jazz Ensemble, Random Hand, Swiss und die Andern, The Flatliners, Wargasm, Death Lens, Antigen a další.
Cena vstupenek na Mighty Sounds 2026
Aktuálně je v prodeji základní třídenní vstupenka za 3 490 korun.
Děti do 140 cm nebo do 12 let mají vstup na festival zdarma. I letos bude v areálu pro děti připravený dětský koutek i další aktivity.
Doprava na Mighty Sounds
Festivalový areál se nachází na Letišti Tábor na jihovýchodním okraji města a je dobře dostupný několika způsoby dopravy.
- Autem: Parkování je možné přímo u areálu festivalu. Cena parkovného činí 600 korun bez ohledu na typ vozidla a délku stání.
- MHD: V blízkosti letiště se nacházejí tři zastávky městské dopravy – Sídliště nad Lužnicí (linky 10, 11, 13 a 17), Sídliště nad Lužnicí E55 (linka 50) a Tesco (linky 15 a 16).
- Vlakem: Areál leží nedaleko vlakové zastávky Tábor – Čápův dvůr. Speciální festivalové spoje zatím oznámeny nebyly, dopravci ale v minulých letech posilovali běžné spoje a během festivalu zde zastavovala většina vlaků.
- Autobusem: Dálkové autobusy přijíždějí na autobusové nádraží v centru Tábora. Zhruba dvoukilometrovou vzdálenost na letiště lze pohodlně překonat městskou dopravou.
- Na kole: Okolo areálu vede několik cyklostezek. Pro návštěvníky je připravena úschovna kol.
Ubytování na Mighty Sounds 2026
|Druh
|Cena/osoba
|Praktické informace
|Camp Village
|990 Kč/1 osoba
|Standardní stanové městečko. Je nutné mít vlastní stan.
|Camp Village Deluxe
|1290 Kč/1 osoba
|Oplocený kemp s kapacitou pro 600 osob s nutností vlastního stanu.
|Chill Village Camp
|9500 Kč/2 osoby, 13900 Kč/5 osob
|Předem postavené luxusní, prostorné stany s vybavením a osvětlením. S polštářem, bez přikrývky.
Kempování i s autem
Další možností ubytování je parking camp – vyhrazený prostor, kde můžete mít jak stan, tak i osobní auto, dodávku či karavan. Prostor je oplocený a hlídaný, součástí jsou i sprchy a toalety. Liší se cenou podle velikosti prostoru a počtu lidí, kteří budou na jeden voucher vpuštěni do prostoru kempu.
|Druh
|Cena
|Praktické informace
|Až pro 5 osob
|5 600 Kč
|Maximálně 5 osob a 1 dopravní prostředek, nutnost vlastního stanu.
|Až pro 9 osob
|7 900 Kč
|Maximálně 9 osob a 2 dopravní prostředky, nutnost vlastního stanu.
Ceny za parkování i stanování jsou stejné na 1 den nebo na všechny 3 dny pobytu.
Praktické tipy
Placení na festivalu
Festival Mighty Sounds 2026 je zcela bezhotovostní. K placení u prodejců využijete náramek s čipem, který dostanete u vstupu.
- Kartou zaplatíte jen na kase, parkovišti, při vstupu do kempu a v obchodě s merchem.
- Kredit půjde dobít už před festivalem online a v aplikaci NFCtron bez aktivačního poplatku.
- Aplikace je dostupná pro Android i iOS.
- Skrze ni můžete také kontrolovat zůstatek, hodnotit objednávky a po skončení festivalu žádat o vrácení zbytku kreditu.
- V areálu festivalu půjde kredit přidat na dobíjecích místech hotově či kartou. Poplatek za první dobití je 30 Kč.
Festivalová úschovna
Poblíž vstupu do areálu bude připravena úschovna se skříňkami. Půjdou zde uložit i kola či motorky, nabít telefon nebo koupit alkotest pro bezpečný odjezd z festivalu.
- Uzamykatelné skřínky na celý festival: 390 Kč (plus záloha 100 Kč na klíček)
- Nabití elektroniky: 80 Kč
- Úschova kola či motocyklu: 200 Kč
- Alkotest: 60 Kč
Předchozí ročníky Mighty Sounds
Poprvé se festival na letišti u Tábora konal v roce 2005. Prvních pět ročníků se konalo v Olší u Opařan na Táborsku. Už od počátku si zakládá na převaze zahraničních kape, i proto je velká část návštěvníků z ciziny.
Hranici deseti tisíc návštěvníků festival překonal v roce 2010. Festival je také známý několikaletým sporem s hygieniky kvůli překračování hlukových limitů. Pořadatelé pravidelně dostávali pokuty ve výši stovek tisíc korun. V roce 2016 však Nejvyšší soud rozhodl o jejich vrácení.
Kromě žánrové různorodosti je předností festivalu také to, že každý rok si po boku větších kapel zahraje celá řada menších, talentovaných, nebo u nás ne tolik známých skupin.