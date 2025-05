Návštěvníkům letošního festivalu Mighty Sounds se během tří festivalových dní představí zavedené hvězdy i méně známí umělci. V areálu Letiště Tábor v Čápově Dvoře zazní hlavně světová hudba – zahraniční jména tvoří přes 80 procent line-upu. Letošní 19. ročník proběhne od pátku 27. do neděle 29. června 2025.

Program Mighty Sounds 2025

Na festivalu se na pěti živých a čtyřech DJ stagích představí téměř sedmdesát kapel. Taháky jsou německé uskupení Irie Révoltés, které festival navštíví během krátkého obnovení činnosti, švédští Millencolin a německá kapela WIZO, která na festival přijede poprvé.

Irie Révoltés se vrátí na scénu jen pro letošní rok. Od 13. června vystoupí na několika koncertech a festivalech, převážně v Německu. Výjimečné turné naplánovala bez nového alba, chce jen potěšit fanoušky dosavadními písněmi. Závěrečný koncert 20. prosince v Mannheimu bude symbolickým zakončením jejich hudební cesty, neboť právě zde kapela vznikla a odehrála své první koncerty.

Fanoušci festivalu Mighty Sounds sledují vystoupení kapely Pipes & Pints.

V Táboře nebudou chybět nebudou ani populární Perkele, američtí Gorilla Biscuits a Hot Water Music nebo angličtí The Toy Dolls a mnoho dalších. Na své si přijdou i fanoušci domácích umělců. Na festivalu vystoupí kapely Vypsaná fixa, dnes již legendární Dukla Vozovna nebo Znouzectnost.

Festivalová divadelní scéna

Již tradičně se na festivalu Mighty Sounds počítá s divadelní stage se širokým programem. Na své si tak přijdou fanoušci slam poetry, stand-up comedy nebo nového cirkusu. Těšit se můžete i na autorské čtení a loutkové divadlo.

Kde koupit vstupenky

Lístky na festival Mighty Sounds 2025 můžete v předstihu koupit na oficiálním webu. Do 27. června běží čtvrté kolo předprodeje, těsně před festivalem budou ceny jednotlivých lístků i o několik set korun vyšší.

Druh Cena (do 27.6) Dospělý – pátek 2490 Kč Dospělý – sobota 2290 Kč Dospělý – neděle 2290 Kč Dospělý – celý festival 3590 Kč

Vstupenky pro děti a juniory

Na festival mohou jít zdarma děti do 140 cm nebo 12 let. Výhodnější lístky jsou také pro juniory do 17 let nebo dvojici do 19 let.

Druh Sleva Junior 13 – 17 (na tři dny) 50 % Mighteen (do 19 let) 1 + 1 zdarma

Juniorní vstupenku lze koupit na místě jen jako třídenní za poloviční cenu. Pro osoby do 19 let včetně je pak připraven tzv. Mighteen ticket – vstupenka pro dva za cenu jednoho. Zájemce si online koupí klasický lístek a ke vstupu na festival dorazí společně s doprovodem. Po prokázání věku pak oba dostanou pásky.

Táborské letiště Čápův dvůr obsadil od pátku do neděle festival Mighty Sounds. (2016)

Doprava a parkování

Areál se nachází na Letišti Tábor na jihovýchodním okraji města. Jeho umístění nabízí hned několik možností dopravy.

Autem. Cena za parkování je 600 Kč nehledě na typ vozidla a délku stání.

Cena za parkování je 600 Kč nehledě na typ vozidla a délku stání. MHD. V blízkosti letiště jsou tři zastávky MHD – Sídliště nad Lužnicí (linky 10, 11, 13, 17), Sídliště nad Lužnicí E55 (linka 50) a Tesco (linky 15 a 16)

V blízkosti letiště jsou tři zastávky MHD – Sídliště nad Lužnicí (linky 10, 11, 13, 17), Sídliště nad Lužnicí E55 (linka 50) a Tesco (linky 15 a 16) Vlakem. Areál festivalu je jen kousek od vlakové zastávky Tábor – Čápův Dvůr. Nejsou v plánu žádné zvláštní spoje, dopravci ale ty běžné v minulých letech posilovali. Oproti běžným jízdním řádům by zde navíc během festivalu měla zastavovat většina vlaků.

Areál festivalu je jen kousek od vlakové zastávky Tábor – Čápův Dvůr. Nejsou v plánu žádné zvláštní spoje, dopravci ale ty běžné v minulých letech posilovali. Oproti běžným jízdním řádům by zde navíc během festivalu měla zastavovat většina vlaků. Autobusem. Dálkové spoje jezdí na autobusové nádraží v centru města. Dvoukilometrová vzdálenost na letiště se dá pohodlně překonat MHD.

Dálkové spoje jezdí na autobusové nádraží v centru města. Dvoukilometrová vzdálenost na letiště se dá pohodlně překonat MHD. Na kole. Okolo festivalového areálu vede hned několik cyklostezek. Kolo pak bezpečně uložíte v úschovně.

Ubytování na Mighty Sounds

Pro návštěvníky je připravené klasické stanové městečko nazvané Camp Village. Jeho součástí jsou sprchy i klasické toalety. Volbou pro náročnější je pak Camp Village Deluxe – prostor bude oplocený a hlídaný, pořadatelé tu navíc garantují teplou vodu ve sprchách. Jeho kapacita je ale omezená na 600 osob. Vstupné se platí za osobu na celé trvání festivalu.

Druh Cena/osoba Camp Village 890 Kč Camp Village Deluxe 1190 Kč

Nemít stan? Nevadí!

Pro návštěvníky bez vlastního stanu jsou k dispozici i pětimístné stany připomínající týpí. Uvnitř najdou nafukovací matrace s prostěradlem a polštářem. Možností je i příplatek za ubytování v parking campu, kde budete moci přímo u stanu zaparkovat dvě auta.

Druh Cena Chill Village Deluxe (stan) 12 000 Kč Chill Village Parking Camp (stan + parkování) 13 500 Kč

Nezapomeňte ale na vlastní spacák či přikrývku – ty ve stanech nenajdete.

Vystoupení kapely H2O na festivalu Mighty Sounds v roce 2019

Kempování i s autem

Poslední možností ubytování je parking camp – vyhrazený prostor, kde můžete mít jak stan, tak i osobní auto, dodávku či karavan. Prostor je oplocený a hlídaný, součástí jsou i sprchy a toalety. Liší se cenou podle velikosti prostoru a počtu lidí, kteří budou na jeden voucher vpuštěni do prostoru kempu.

Druh Cena Až pro 5 osob 6000 Kč Až pro 9 osob 8500 Kč

Praktické tipy

Placení na festivalu

Festival Mighty Sounds 2025 je zcela bezhotovostní. K placení u prodejců využijete náramek s čipem, který dostanete u vstupu.

Kartou zaplatíte jen na kase, parkovišti, při vstupu do kempu a v obchodě s merchem.

Kredit půjde dobít už před festivalem online a v aplikaci NFCtron bez aktivačního poplatku.

Aplikace je dostupná pro Android i iOS.

Skrze ni můžete také kontrolovat zůstatek, hodnotit objednávky a po skončení festivalu žádat o vrácení zbytku kreditu.

V areálu festivalu půjde kredit přidat na dobíjecích místech hotově či kartou. Poplatek za první dobití je 30 Kč.

Festivalová úschovna

Poblíž vstupu do areálu bude připravena úschovna se skříňkami. Půjdou zde uložit i kola či motorky, nabít telefon nebo koupit alkotest pro bezpečný odjezd z festivalu.

Uzamykatelné skřínky na celý festival: 390 Kč (plus záloha 100 Kč na klíček)

Nabití elektroniky: 80 Kč

Úschova kola či motocyklu: 200 Kč

Alkotest: 60 Kč

The Carburetors na festivalu Mighty Sounds 2015

Předchozí ročníky Mighty Sounds

Poprvé se festival na letišti u Tábora konal v roce 2005. Prvních pět ročníků se konalo v Olší u Opařan na Táborsku. Už od počátku si zakládá na převaze zahraničních kapel – proto je i velká část návštěvníků z ciziny.

Hranici deseti tisíc návštěvníků festival překonal v roce 2010. Festival je také známý několikaletým sporem s hygieniky kvůli překračování hlukových limitů. Pořadatelé pravidelně dostávali pokuty ve výši stovek tisíc korun. V roce 2016 však Nejvyšší soud rozhodl o jejich vrácení.