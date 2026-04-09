Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

Návštěvníci se můžou těšit například na Tomáše Kluse, kapelu Krucipüsk, písničkáře Xindla X či zpěvačku Lenny. Mladší publikum ocení interprety, jako je mezižánrový Grey256 nebo indie-popoví Brixtn. Program doplní popová kapela Vega Elektra.
Vedle již zmíněných skupin a interpretů dále vystoupí třeba Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Daniel Landa, Krucipüsk, Mirai nebo Vypsaná fixa.
Změnou oproti předešlým ročníkům je nová zastávka festivalu v Hluboké nad Vltavou, která po patnácti letech nahradí Rožmberk nad Vltavou. Náročnější terén původní jihočeské lokace, i ve spojení s nepřízní počasí, byl pro organizátory na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků.
TERMÍNY A MÍSTA:
10. - 11. 7. Točník
17. - 18. 7. Kunětická hora
24. - 25. 7. Švihov
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz
„Hlubokou nad Vltavou nejen každý Jihočech zná a je dobře dopravně dostupná jak z Českých Budějovic, tak i z dalších velkých jihočeských měst. Festivalový areál zde vybudujeme na krásném rovném místě se spoustou stromů v okolí v části Munice nedaleko dvora Vondrov. Věříme, že se zde Hradům CZ bude dobře dařit, a už se těšíme na historicky první návštěvníky této nové festivalové zastávky,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Michal Šesták.
Hrady CZ se pyšní největším karnevalem masek v republice, který letos slaví své dvacáté jubileum. Od doby svého vzniku se stal lákadlem pro velké i malé, jednotlivce i kolektivy napříč generacemi.
Organizátoři dávají tomu doprovodnému programu velký prostor, připraveny jsou atraktivní ceny a nikdo z účastníků neodejde s prázdnou. Všechny masky se účastní promenády na hlavním festivalovém pódiu, kde vytvoří dechberoucím zážitkem jak pro samotné masky, tak i všechny návštěvníky festivalu.
„Karneval k Hradům CZ neodmyslitelně patří, stal se jejich nedílnou součástí od druhého ročníku festivalu. Jsme nadšeni, že si ho návštěvníci oblíbili a kvalita masek se každým rokem zvyšuje,“ říká organizátor festivalu a kurátor karnevalu Viktor Souček.
Festival se jako jediný svého druhu od svého vzniku snaží o spojení zážitku z hudby s podporou turismu a historických památek. Součástí sobotní vstupenky je i vstup zdarma na daný hrad či zámek. Bližší informace najdete na webu HradyCZ.