Landa, Klus i Vypsaná fixa. Festival Hrady CZ poprvé rozezní Hlubokou nad Vltavou

  11:50
Festival Hrady CZ vstupuje do své třetí dekády nabitým hudebním i doprovodným programem. Novinkou bude oproti minulým letům změna jedné z lokací, kdy se akce poprvé odehraje v Hluboké nad Vltavou. Start 21. ročníku se uskuteční v pátek a sobotu 10. a 11. července na hradě Točník, následně festival rozezní dalších sedm hradů a zámků napříč republikou.
Márdi (Michal Mareda) s kapelou Vypsaná fiXa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem (31. srpna 2024) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Návštěvníci se můžou těšit například na Tomáše Kluse, kapelu Krucipüsk, písničkáře Xindla X či zpěvačku Lenny. Mladší publikum ocení interprety, jako je mezižánrový Grey256 nebo indie-popoví Brixtn. Program doplní popová kapela Vega Elektra.

Vedle již zmíněných skupin a interpretů dále vystoupí třeba Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Daniel Landa, Krucipüsk, Mirai nebo Vypsaná fixa.

Změnou oproti předešlým ročníkům je nová zastávka festivalu v Hluboké nad Vltavou, která po patnácti letech nahradí Rožmberk nad Vltavou. Náročnější terén původní jihočeské lokace, i ve spojení s nepřízní počasí, byl pro organizátory na hraně technických možností a na úkor pohodlí diváků.

TERMÍNY A MÍSTA:

10. - 11. 7. Točník

17. - 18. 7. Kunětická hora

24. - 25. 7. Švihov

31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou

7. - 8. 8. Veveří

14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí

21. - 22. 8. Bouzov

28. – 29. 8. Bezděz

„Hlubokou nad Vltavou nejen každý Jihočech zná a je dobře dopravně dostupná jak z Českých Budějovic, tak i z dalších velkých jihočeských měst. Festivalový areál zde vybudujeme na krásném rovném místě se spoustou stromů v okolí v části Munice nedaleko dvora Vondrov. Věříme, že se zde Hradům CZ bude dobře dařit, a už se těšíme na historicky první návštěvníky této nové festivalové zastávky,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Michal Šesták.

Hrady CZ se pyšní největším karnevalem masek v republice, který letos slaví své dvacáté jubileum. Od doby svého vzniku se stal lákadlem pro velké i malé, jednotlivce i kolektivy napříč generacemi.

Organizátoři dávají tomu doprovodnému programu velký prostor, připraveny jsou atraktivní ceny a nikdo z účastníků neodejde s prázdnou. Všechny masky se účastní promenády na hlavním festivalovém pódiu, kde vytvoří dechberoucím zážitkem jak pro samotné masky, tak i všechny návštěvníky festivalu.

„Karneval k Hradům CZ neodmyslitelně patří, stal se jejich nedílnou součástí od druhého ročníku festivalu. Jsme nadšeni, že si ho návštěvníci oblíbili a kvalita masek se každým rokem zvyšuje,“ říká organizátor festivalu a kurátor karnevalu Viktor Souček.

Festival se jako jediný svého druhu od svého vzniku snaží o spojení zážitku z hudby s podporou turismu a historických památek. Součástí sobotní vstupenky je i vstup zdarma na daný hrad či zámek. Bližší informace najdete na webu HradyCZ.

9. dubna 2026  11:50

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

