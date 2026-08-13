„Po dvou letech jsme vytvořili nové světelné prvky, které napodobují rostliny. Dříve to byly například 3,5metrové houby, nyní to jsou velké lotosy a podobně,“ uvedl mluvčí.
Nový design bude mít každá scéna, na břehu jezera vyrostou tři. Letos se do koncepce festivalu zapojila česká uskupení Eden Collective, Hardstyle.cz a OneNight.cz, která převzala dramaturgii dvou ze tří scén.
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„Každá scéna nabídne vlastní hudební zaměření. Hlavní Beach Stage bude patřit živým show a největším tahákům programu. Rychlejší tempo a pulzující energie čekají návštěvníky na Cargo Stage, zatímco Forest Stage nabídne prostor pro zklidnění a intimnější napojení na hudbu,“ dodal Tajčman.
Program festivalu nabídne podle něj široké spektrum elektronických žánrů od housu a techna přes drum & bass, hardstyle a schranz až po stále populárnější afro house. Od pátečního večera do nedělního rána vystoupí přes 50 umělců.
„Mezi nimi bude projekt Kasablanca, který patří k nejvýraznějším českým live elektronickým projektům současnosti, nestárnoucí německá legenda Kollektiv Turmstrasse, multižánrová hvězda Konstantin Sibold i královna ibizských pláží Anna Tur,“ uvedl Tajčman.
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Součástí programu bude také lekce jógy a meditace propojená se spiritual housem pod vedením Pierra Ravana. „Festival představí také výrazné osobnosti české klubové scény, například legendu tuzemského techna Golpe, SJ Yellow nebo Melvina Coxxe,“ dodal mluvčí festivalu.
Festival bude tradičně pod zvýšeným dohledem policie. Poslední ročníky patřily k těm klidnějším a podle policie byly i bez mimořádných událostí. Drogy našli policisté loni u 39 lidí, nejčastěji šlo o marihuanu, extázi (MDMA), pervitin a kokain. Ve 33 případech šlo o přestupek a v šesti o přečin. Nejvíce drogy u sebe měl třicetiletý cizinec, konkrétně 161 gramů pervitinu.