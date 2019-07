Pořád jsme Skoti, byť na dudy nehrajeme, prohlašuje kapela Mogwai

Na aktuálním turné jede kapela vesměs po festivalech a kromě několika skladeb z předloňské desky Every Country’s Sun hraje průřez dosavadní diskografií. Málomluvného hudebníka jsme chytili ještě před začátkem zkoušení: „Těšíme se na to, mělo by to být dobré.“

Turné odstartovalo koncem června v gruzínském Tbilisi, ale Mogwai mají zkušenost s hraním i v Číně. „Muzika je univerzální jazyk a myslím, že lidé z různých kultur z ní můžou mít stejný požitek. A protože naše písně nemají moc slov, tak na vzdálených místech docela dobře obstojí,“ soudí Braithwaite.

Skladby Mogwai jsou často úplně bez textů, navíc jde o dost temný mix kytar a elektroniky. „Nikdy jsme nad žánrem nepřemýšleli. Kdyby z nás padaly klasické rockové písně, asi bychom je normálně hráli. Jen se to prostě nestalo.“ Mogwai fungují od poloviny devadesátých let a na kontě mají devět studiových desek. Zahráli si také na řadě opravdu velkých festivalů, jako jsou britský Glastonbury nebo dánský Roskilde. „Oproti běžným koncertům je to rozdíl. Hrajete pro množství lidí, kteří vaši muziku třeba vůbec neznají. Většinou jich je opravdu hodně. Takže stejná hudba, jiný zážitek,“ tvrdí frontman.

U zmíněného posledního alba si kapela dopřála masterování v londýnském studiu Abbey Road. „Už se tam dokončovalo hodně našich nahrávek, ale nikdy jsme tam nenahrávali. A masterovací studio v Abbey Road je sice skvělé, ale není to taková legenda jako místnosti, kde se točí,“ podotýká Braithwaite.

Proti brexitu

Vysvětlení, proč jednotlivé skladby točili místo Londýna v New Yorku, je logické. „Už delší dobu spolupracujeme s producentem Davem Fridmannem, který nerad cestuje,“ líčí zpěvák a multiinstrumentalista Braithwaite. Fridmann je rovněž dlouholetým producentem The Flaming Lips a podílel se třeba na nahrávkách MGMT, Tame Impala nebo Interpolu.

Mimochodem, Mogwai pocházejí z Glasgow, proto jsou všeobecně v médiích označováni za skupinu nikoli britskou, ale skotskou. „Označení britská kapela by mě asi nenaštvalo, ale jsme ze Skotska, tak je přece v pořádku označovat nás za skotské hudebníky. Na tom přece není nic složitého,“ říká Braithwaite. „Samozřejmě nehrajeme tradiční skotskou muziku, nemáme v kapele dudy, byť folk má ve Skotsku silnou tradici. Ale v mládí jsme to poslouchali a ovlivnilo nás to.“

Mogwai se zároveň netají, že jsou ostře proti brexitu, čímž se ostatně od svých skotských spoluobčanů příliš neliší.

„Sobecký důvod by bylo říct, že cestovat po Evropské unii na koncerty je jednodušší. Ale hlavně si myslím, že odcházet z něčeho, co je dobré, je špatná věc,“ uzavírá.