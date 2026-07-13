Bývalý areál hutí, dolů a železáren se znovu promění v jedinečnou scénu, kde mezi ocelovými konstrukcemi a vysokými pecemi zazní hudba světových hvězd, debaty o současném dění i divadelní představení. Čtyři festivalové dny slibují pestrý program napříč žánry i generacemi.
Line-up na Colours of Ostrava 2026
|Interpret
|Termín
|Info
|Twenty One Pilots
|středa 15. července
|Hudebníci z Ohia Tyler Joseph a Josh Dun dokázali pouze ve dvou redefinovat podobu živého vystoupení. Vypracovali se v přední zástupce alternativní scény a jednu z nejinovativnějších a nejvlivnějších skupin poslední dekády.
|Skunk Anansie
|středa 15. července
|Jedinečná směs alternativního rocku, metalu a punku v čele se Skin – charismatickou frontmankou s hlasem, který dokáže šeptat i burácet a který si okamžitě podmaní jakékoliv publikum.
|The Mary Wallopers
|středa 15. července
|Syrová irská lidová hudba přenesená do současnosti. Dva bratři Charles a Andrew Hendyovi s přítelem Seanem McKennou přinesou atmosféru hospodské rozezpívané rebelie s nadávajícími dělníky a nekorektními vtipy.
|Tomora
|čtvrtek 16. července
|Nový hudební projekt norské zpěvačky AURORY a Toma Rowlandse z The Chemical Brothers. Colours of Ostrava se tímto vystoupením řadí do vážené skupiny festivalů společně s Coachellou, Down the Rabbit Hole, NOS Alive nebo Øyafestivalen.
|Kateřina Marie Tichá a Bandjeez
|čtvrtek 16. července
|Živému provedení písní Kateřiny Marie Tiché dodává atmosféru kapela Bandjeez, se kterou se hudebnice seznámila díky spolupráci s Davidem Stypkou. Společně vytváří těleso koncerty, které mají duši, jsou plné souznění, emocí a okamžiků, které se vryjí hluboko pod kůži.
|LP
|čtvrtek 16. července
|Tvorba LP se pohybuje na pomezí alternativního popu a rocku, stojí na výrazných melodiích i upřímných textech a s lehkostí střídá intimní momenty s chytlavými energickými riffy. Vystoupení se zapisují okamžitě do paměti díky jedinečnému hlasu, síle přítomnosti a schopnosti proměnit osobní emoce v univerzální hudební zážitek.
|Moby
|pátek 17. července
|Moby je absolutní legenda a jeden z nejvlivnějších umělců posledních tří desetiletí. Producent, skladatel a multiinstrumentalista narozený v New Yorku změnil tvář elektronické hudby svým průlomovým albem Play, v němž spojil pulzující beaty s gospelovými, soulovými a ambientními texturami způsobem, který oslovil miliony lidí po celém světě.
|Ibrahim Maalouf
|pátek 17. července
|Ibrahim Maalouf přiveze do Ostravy jedinečný projekt Trumpets of Michel Ange, kterému se věnuje poslední roky. Na stejnojmenném albu dosahuje dokonalé rovnováhy mezi sofistikovaností a přístupností, díky čemuž je hudba náročná i lákavá pro rozmanité publikum. Jde o skutečnou směsici vlivů, kdy je slavnostní a nostalgický Východ vyjádřen s neobvyklou svobodou.
|Paris Paloma
|pátek 17. července
|Paris Paloma na sebe poprvé upoutala pozornost feministickou hymnou Labour, voláním po emancipaci, které se hluboce dotklo posluchačů po celém světě. Za tímto virálním momentem se však skrývá umělkyně s výjimečnou emoční inteligencí a kreativní vizí. Její písně jsou bohaté na symboliku, plné filmových momentů, zhudebněných malířských pláten, které perem básníka zkoumají ženství, odolnost, lásku a vztek.
|The Tap Tap
|pátek 17. července
|Hudební skupina složená ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu dokazuje už přes dvě dekády, že talent, nadhled a smysl pro humor neznají žádné bariéry. Pod vedením Šimona Ornesta vytvářejí originální směs jazzu, popu, rocku i world music, kterou doplňuje nakažlivá energie a neodolatelná koncertní atmosféra.
|Alison Wonderland B2B NobodyListen
|sobota 18. července
|Alison Wonderland, australská producentka, DJka a jedno z velkých jmen světové elektroniky, se potká na stage s Jakubem Strachem aka NobodyListenem, který pomáhal formovat českou klubovou scénu. Během 90 minut vznikne set postavený na momentu, intuici a souhře.
|Teddy Swims
|sobota 18. července
|Narodil se jako Jaten Dimsdale na předměstí Atlanty ve státě Georgia a vyrůstal obklopen gospelem, soulem a rockem – vlivy, které formovaly jeho jedinečnou schopnost plynule mísit žánry. Doslova v nich proplouvat. Od svých prvních virálních coverů až po vyprodaná turné Teddy Swims dokazuje, že autenticita a emoce nikdy nevyjdou z módy.
|Kotiēr
|sobota 18. července
|Pohybuje se mezi Berlínem a New Yorkem a patří k mladé generaci producentů, kteří si dávají čas a nenechají se tlačit do rychlých řešení. Nejde mu o to, kolik detailů se do tracku vejde, ale aby hudba zůstala srozumitelná a měla emoci. Sám říká, že se snaží nenechat techniku převálcovat pocit – a dát prostor i nedokonalosti, pokud funguje.
|Lorde
|sobota 18. července
|Jen málokterý umělec dokáže zachytit podstatu celé generace tak jako Lorde. Od svého průlomu v pouhých šestnácti letech s minimalistickou hymnou Royals novozélandská zpěvačka a skladatelka redefinovala zvuk moderního popu: intimní, ale velkolepý, poetický, ale ukotvený v syrových emocích. Svým charakteristickým hlasem a hloubkou textů si Lorde vybudovala vlastní svět, ve kterém jde introspekce a síla ruku v ruce.
|IMT Smile
|sobota 18. července
|Vznikli na začátku devadesátých let v Prešově a rychle se stali jednou z nejvýraznějších kapel slovenské hudební scény. IMT Smile založili bratři Ivan a Miroslav Táslerovi a průlom přišel v polovině 90. let se skladbou Nepoznám, která ovládla rádia a otevřela cestu k debutovému albu Klik-Klak. Kapela si brzy vybudovala silnou pozici a stala se Objevem nejen na výročních cenách slovenského Svazu autorů a interpretů.
Colours of Ostrava
Jedním z hlavních taháků bude letos americký zpěvák Teddy Swims, který se v Ostravě představí vůbec poprvé. Aktuálně patří mezi nejstreamovanější interprety na světě a na Colours přijede v rámci turné I’ve Tried Everything But Therapy.
S sebou přiveze nejen celosvětově úspěšný singl Lose Control, ale také pověst výjimečného performera, jehož koncerty bývají nabité emocemi, osobním prožitkem a silným propojením s publikem.
Jako jedno z prvních jmen pořadatelé oznámili také americké Twenty One Pilots. S novým albem Breach vystoupí zpěvák Tyler Joseph a bubeník Josh Dun v Ostravě po čtyřech letech.
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Konec jedné ságy. Na Colours of Ostrava dorazí duo Twenty One Pilots
„Svět, který Twenty One Pilots stvořili, včetně stylu vyprávění s přesahem mimo hudbu do videoklipů, grafiky nebo šifrované komunikace, nemá obdoby. Málokterý interpret dokáže vytvořit silnou komunitu, stále si ale udrží otevřenost a oslovuje nezaujaté posluchače,“ říká umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.
I na dalších pódiích je ohlášených spousta výrazných jmen české i zahraniční hudební scény, mezi nimi třeba The Libertines, Malkit Singh, Queen Omega, Bert&Friends, Good Times Only, Gufrau, Hihihahaholky, Laboratorium piesni, Lenka Dusilová, Mirai, Načeva, Skunk Anansie, Sofian Medjmedj a mnoho dalších.
Diskuzní fórum Meltingpot
Na Colours of Ostrava se bude již tradičně konat také mezinárodní diskusní fórum Meltingpot. Vystoupí stovky odborníků v oborech od logiky, politiky přes kulturu, vědu, vzdělání, cestování, ekonomii až po osobní rozvoj. Mezi ohlášenými jmény je například Václav Bartuška, Tomáš Sedláček, Amber Sawyer, Andreas Papadopulos, Bára Stárek nebo Brain We Are.
Vstupenky na Colours of Ostrava 2026
Vstupenky na festival Colours of Ostrava 2026 jsou ještě stále v prodeji. Čtyřdenní vstupenka pro dospělého aktuálně stojí 4 490 Kč, zvýhodněná varianta pro návštěvníky narozené po 19. červenci 2004 vyjde na 3 390 Kč. Pro dítě nad 140 cm výšky a do dovršení 15 let věku (v den zahájení festivalu) stojí čtyřdenní vstup 1 490 korun.
Nově je možné vstupenky uhradit také prostřednictvím benefitních programů Edenred a Up Benefity.
Jak se dostat do areálu?
Pěšky: Od nákupního centra Forum Nová Karolina nebo od vlakového nádraží Ostrava-střed je to k hlavní festivalové bráně přibližně 15 minut chůze.
Na kole: Pro přesun z kempu na festival i pro pohyb po Ostravě můžete využít kola Nextbike. V blízkosti areálu jsou dvě stanice Nextbike – na Hlubině a u nové lávky přes Ostravici.
Colours Expres: Speciální vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět.
Autobusem: Ústřední autobusové nádraží je od areálu festivalu vzdálené přibližně 500 metrů.
Noční rozvoz: Pohodlná doprava z festivalu do Ostravy-Poruby, Karviné, Orlové, Havířova a Frýdku-Místku.
Autem: Parkoviště v areálu je během velkých festivalů uzavřené. Oficiální parkoviště najdete na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale jeho kapacita je omezená, doporučujeme místo předem rezervovat.
Taxi: Oficiální taxislužby s garantovanými cenami najdete u hlavního vstupu vedle parkoviště na Hlubině a na Ruské ulici u výstupu z VIP. Vozy budou označeny polepem.
Colours patří mezi nejlepší v Evropě
Colours of Ostrava vznikl v roce 2002 a postupně se proměnil v jednu z největších hudebních akcí ve střední Evropě. Z původních scén na Stodolní ulici, výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang se festival přesunul nejprve ke Slezskoostravskému hradu a od roku 2012 zakotvil v průmyslovém areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. V roce 2016 zařadil deník The Guardian Colours of Ostrava mezi 10 nejlepších festivalů Evropy.