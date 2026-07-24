Frontman skupiny No Name Igor Timko před čtvrtečním koncertem zavzpomínal na dobu před více než dvaceti lety, kdy vystupovali na stejném místě, tedy v areálu Vesec, kde se festival Benátská s Impulsem koná.
„Pamatuji si vystoupení ve starém původním areálu, kde bylo vzadu tak mokro, že celý areál byl vysypán senem, aby to vůbec mohlo fungovat. Byli jsme ve stanu pro nějaké béčkové, céčkové kapely,“ vzpomínal Timko. „Když přemýšlíte doma, zda si založit kapelu a kdy a proč, nepřemýšlejte, hlavně to udělejte,“ tvrdí.
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Podle jeho slov je pro dosažení úspěchu důležité vydržet a nevzdat se. „Než naše písničky zlidověly a dostalo se to na takovou úroveň jako dnes, tak ten čas neoklameš,“ míní.
„My jsem chtěli být nejlepší kapela na světě, a to se nám evidentně podařilo,“ říká s nadsázkou k začátkům No Name. Letos kapela slaví 30 let. „Chtěli jsme být milovaní, chtěli jsme dělat muziku, chtěli jsme, aby si lidé zpívali naše songy. Je to zázrak,“ dodává Timko.
Promluvil také o tom, co kapelu drží pohromadě. „Lidé, kteří to tempo s námi vydrží, tak jsou a kteří nevydrží, tak se úplně přirozeně odpojí. Je pro nás příznačné,“ popisuje „vojenské“ tempo své kapely.
Jsem jako smrt, beru všechno, říká Koller
Jedním z mnohých vrcholů druhého večera festivalu Benátská s Impulsem bude koncert Davida Kollera, bývalého zpěváka skupiny Lucie. Slíbil, že zahraje nové i legendární hity. „Hrajeme takový výběr toho, co máme rádi. Jsou tam starý věci, nový věci, Jasná páka, Lucie, Kollerband, poslední deska,“ láká Koller.
Naznačil také, zda zahraje hit, který vznikl v dresu skupiny Lucie „Šrouby do hlavy“. „To taky nebyla písnička pro mě, to byla písnička pro Michala Penka, který ji nechtěl. Já beru všechno, jsem jako smrt, ale musí to být dobrý,“ říká o hitu bývalý frontman.
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Festival Benátská s Impulsem přinese každý večer živý koncert i pro posluchače rádia. David Koller bude z přijímačů slyšet od pátečních 17:50. Vystoupí například i kapela Chinaski, jejíž frontman Michal Malátný bude rovněž k slyšení z éteru po osmé hodině, Vypsaná fiXa a mnoho dalších.
Mezi nimi bude i proslulé švédské duo Roxette. „Po mnoha letech je to kapela, která prakticky nic nechce. Budou spát v Praze, přijedou hodinu před začátkem koncertu, odehrají a pojedou,“ říká o severské dvojici organizátor festivalu Pavel Mikéz.
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22. července 2026