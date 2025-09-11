Festival zrušil kvůli izraelskému dirigentovi koncert. Skandál, zní z Německa

V Německu vyvolalo pobouření rozhodnutí belgického hudebního festivalu, který zrušil koncert Mnichovských filharmoniků naplánovaný na příští týden. Důvodem bylo, že měl orchestr dirigovat Izraelec Lahav Šani. V Izraeli podle organizátorů hudební akce vládne genocidní režim. Němečtí politici mluví o skandálu a antisemitismu.
Belgické hudební slavnosti Flanders Festival Ghent své rozhodnutí zrušit vystoupení mnichovského orchestru naplánované na příští čtvrtek zdůvodnily tím, že rodák z Tel Avivu Šani je také hudebním ředitelem Izraelského filharmonického orchestru.

„Ve světle jeho role jako hlavního dirigenta Izraelského filharmonického orchestru nedokážeme poskytnout jasný obraz o jeho postoji ke genocidnímu režimu v Tel Avivu,“ uvedl festival na svém webu.

Rozhodnutí vyvolalo v Německu pobouření. Německý státní ministr pro kulturu a média Weimer označil incident za „hrubý antisemitismus“. Festival podle něj překročil pomyslnou červenou linii.

Free Palestine, skandovalo se na Rock for People na koncertu kontroverzního tria

Bavorský ministr kultury Blume řekl, že jde o ostudný skandál. „Jsem bez sebe, že zrovna hudební festival zneužívá sílu hudby, která smiřuje národy, k rozeštvávání a polarizaci,“ uvedl. Rozhodnutí festivalu v Gentu kritizoval i mnichovský primátor Dieter Reiter.

Belgický festival ve svém zdůvodnění uvedl, že se Šani sice v minulosti několikrát vyjádřil ve prospěch míru a usmíření, v souladu s výzvami belgického ministra kultury, gentské radnice a kulturních institucí v Gentu se však organizátoři rozhodli nespolupracovat s partnery, „kteří se jednoznačně nedistancovali od režimu“ v Izraeli.

Izrael předloni 7. října napadli z Pásma Gazy členové palestinského teroristického hnutí Hamás a jejich spojenci, kteří na jihu Izraele pozabíjeli na 1 200 lidí, převážně civilistů. Dalších 251 unesli jako rukojmí, velká část z nich už byla propuštěna. Izraelská armáda následně podnikla ofenzivu do Pásma Gazy, která si od té doby vyžádala už přes 64 tisíc obětí, převážně civilistů.

Bojkotujme Izrael! volá tisícovka spisovatelů včetně nobelistky Ernauxové

Velké části pásma byly zcela zničeny a na území panuje katastrofální humanitární situace. Izrael čelí kvůli způsobu vedení války v Pásmu Gazy obvinění z genocidy na Palestincích, které ostře odmítá.

Šestatřicetiletý Šani je hudebním ředitelem Izraelského filharmonického orchestru od roku 2020. V roce 2023 jmenovali Mnichovští filharmonici Šaniho svým novým šéfdirigentem s nástupem od září příštího roku. Nastoupit by tak měl na post, z něhož byl v roce 2022 odvolán Rus Valerij Gergijev, který je stoupencem ruského prezidenta Vladimira Putina. Šani vystupoval s izraelskými filharmoniky v minulosti i v Praze.

