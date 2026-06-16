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Festival Banát chce zachránit mizející české vesnice. Přijede Dusilová i Rest

Monika Zavřelová
  11:30
Hudební festival, ze kterého se zároveň stal projekt na záchranu celého regionu. I tak by se dal popsat Banát, který hlásí k patnácti letům existence svůj nejsilnější line-up vůbec. Do rumunské vesnice Eibenthal od 19. do 23. srpna zavítá třeba Lenka Dusilová, raper Rest nebo skupiny Midi Lidi a Mutanti hledaj východisko.
Z festivalu Banát (2025)

Z festivalu Banát (2025) | foto: Roman Hrůza

Zakladatelé festivalu Banát (zleva) TIberius Pospíšil, Jan Duben a Štěpán Slaný...
Z festivalu Banát (2025)
Z festivalu Banát (2025)
Z festivalu Banát (2025)
11 fotografií

Ke stálicím festivalu navíc patří ještě třeba Circus Problem Cimbálová muzika Pentla, David Pomahač, Timudej nebo Lucie Redlová a Bára Zmeková. Po více než osmnácti letech se navíc na pódium vrátí hiphopová skupina Bow Wave. Část programu se odehraje i v okolních vesnicích – v Bígru se uskuteční takzvaná Bígerská noc.

Festival už tradičně nenabídne jen koncerty. Jeho součástí jsou i výlety do přírody, workshopy, divadlo nebo program pro nejmenší. A právě otevírání akce rodinám s dětmi je součástí dlouhodobé strategie pořadatelů. Stejně jako širší cíl udržet život v česky mluvících vesnicích, které se postupně vylidňují.

Aby přežil kus Česka

Češi osidlovali rumunský Banát v letech 1823 až 1825 a založili zde postupně sedm vesnic. Šest z nich stále existuje, sedmá už zanikla. Dnes jejich potomci mluví česky s řadou archaismů, je jich ale čím dál méně. Mladí odcházejí do větších měst nebo zpět do Česka a hrozí, že dvě stě let stará tradice českých kořenů postupně vymizí. V celém Rumunsku dnes žijí necelé čtyři tisíce Čechů.

A tak „tři kluci z Banátu“ – zakladatel a ředitel festivalu Štěpán Slaný, Jan Duben a místní občan Tiberiu Pospíšil, pracují na tom, aby kus Česka v Rumunsku nadále přežil.

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Slaný, bývalý florbalový reprezentant, tráví v regionu zhruba třetinu roku a aktuálně představil novou strategii postavenou na čtyřech pilířích: vstupu investora, spolupráci tří univerzit, zvýšení potenciálu návštěvnosti a založení Fóra Čechů v Rumunsku. Trojice by se navíc mohla rozrůst o čtvrtého. Do Banátu jezdí podnikatel a filantrop Libor Winkler, hlavní akcionář investiční skupiny RSJ. „Velmi si vážím zájmu Libora Winklera o projekty v Banátu. Naše dosavadní námluvy ke spolupráci se postupně posouvají,“ prozrazuje Slaný.

Vize a realita

Strategie má i konkrétní obrysy. S Polytechnickou univerzitou v Temešváru vznikla rozsáhlá studie, jak citlivě nakládat s místní architekturou, Ostravská univerzita řeší ochranu přírody a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dodává jednotný grafický design. Posun nastal i v politice – díky nově založenému Fóru Čechů v Rumunsku získala česká menšina v roce 2024 vůbec poprvé v historii zastoupení v rumunském parlamentu.

Za Čechy do rumunského Banátu. Drsný život v srdci kouzelné přírody

„Místním lidem ukazujeme, že i když žijí tisíc kilometrů od naší republiky, nejsou na to sami. Chceme jim pomoci udržet zdejší tradici a historii,“ vysvětluje Štěpán Slaný. „Pro budoucnost Banátu je zásadní, aby se v nějakém bodě protnuly vize všech těchto pilířů – investorů, expertů, univerzit, samospráv i našeho krajanského fóra. Zatím se ukazuje, že jsou tyto vize reálné,“ dodává dál.

Festival Banát vznikl v roce 2012 jako volné pokračování menších akcí na Svaté Heleně a v Gerníku. Letos slaví patnáct let, příští rok pak Eibenthal oslaví dvě stě let od svého založení. Vstupenky na letošní ročník a veškeré další informace k programu, dopravě i dalšímu jsou k dohledání na oficiálních stránkách festivalu.

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