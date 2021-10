Na konci života už Hegerová cítila beznaděj, vzpomíná režisér Fero Fenič

Zakladatel společnosti Febio a Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest poznal Hanu Hegerovou ještě za minulého režimu. Když po skončení FAMU nastoupil do bratislavského filmového studia Koliba, měl o ní pro Slovenskou televizi natočit dokument. Přestože to nedopadlo, oba to paradoxně sblížilo a už se navzájem neztratili z dohledu. Filmař se tak stal jedním z mála, kdo měli možnost poznat komplikovaný životní příběh jedinečné zpěvačky.